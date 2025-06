Wielka gala, odznaczenia, koncertowa sobota. Solec Kujawski hucznie świętuje 700-lecie

2025-06-20, 20:32 Wiktor Sobociński/Redakcja

Gala z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego rozpoczęła czerwcowe świętowanie urodzin miasta/fot. Wiktor Sobociński

Gala z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego rozpoczęła czerwcowe świętowanie urodzin miasta. Burmistrz Adam Michalak uhonorował kilkudziesięciu zasłużonych obywateli.

Wśród wyróżnionych znaleźli się pedagodzy, społecznicy, trenerzy, radni, a także członkowie zespołu rockowego ROAN. Nagrodę w imieniu grupy muzycznej odebrał wokalista i gitarzysta Zbigniew Man.



- Myślę, że jest to bardzo fajne uczucie zagrać dla swoich fanów - dla pierwszych fanów. Pierwsze kroki stawialiśmy właśnie tutaj, w Soleckim Domu Kultury: pamiętam, w 1991 roku. Jesteśmy bardzo mocno związani z tym miejscem, stąd ogromne podziękowania właśnie dla władz miasta, że pamiętają o zespołach, które grają tutaj, tak jak w naszym przypadku, 34 lata.



W uroczystej gali uczestniczyła też Honorowa Obywatelka Solca Kujawskiego, pani Irena Santor. - To jest bardzo ważne, wyjechać na trochę, a ja wyjechałam na dość długo, i wrócić do domu. To się nierówna z żadnym innym uczuciem. Moje lasy, moja Wisła, rynek, moje drogi.



700 lat można świętować dłużej niż jeden dzień. Uroczysta gala przyszła już do historii. Na sobotę zaplanowane są jednak znakomite koncerty. Na plenerowej scenie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji wystąpi zespół ROAN, Kasia Wilk, Kubańczyk i Andrzej Piaseczny.



Michał Koniuch - II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - wręczył złoty medal od Prezydenta Polski za długoletnią służbę na rzecz miasta pracownikom Urzędu Miasta Solec Kujawski