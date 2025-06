Bydgoski pedagog apeluje do rządu. Chodzi o edukację niepełnosprawnych na wypadek zagrożenia

2025-06-20, 16:41 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Jak przekonuje pedagog – osoby z niepełnosprawnością powinny ćwiczyć zachowania i procedury w sytuacjach kryzysowych, bo to służy ich bezpieczeństwu/fot. ilustracyjna, Pixabay

Edukacja z wojskiem i regularne zajęcia oswajające dzieci ze szkół specjalnych z sytuacjami kryzysowymi. O to apeluje bydgoski naukowiec, doktor Maciej Jabłoński z Katedry Pedagogiki Specjalnej UKW.

Pedagog wysłał pisma do resortów obrony narodowej i edukacji narodowej. Jak przekonuje – osoby z niepełnosprawnością powinny ćwiczyć zachowania i procedury w sytuacjach kryzysowych, bo to służy ich bezpieczeństwu.



– Realizowałem z grupą osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie psychicznym różnego stopnia programy survivalu, topografie nocą i tak dalej – te osoby świetnie sobie radziły z ewakuacją kolegi, koleżanki podczas symulacji ataku, zagrożenia ze strony zwierzęcia… Da się to zrobić. Wymaga to zapewne większego wysiłku, wkładów finansowych, ale to można realizować i dawać szansę każdemu z uczniów – mówi.



Autor apelu mówi o pewnym wykluczeniu grupy uczniów z niepełnosprawnościami w tym zakresie. – Sygnał poszedł do Ministerstwa Edukacji, do Ministerstwa Obrony Narodowej. Wysłałem również zapytanie, czy to nie jest łamanie praw ucznia, łamanie praw obywatelskich do Rzeczniczki Praw Dziecka, do Rzecznika Praw Obywatelskich. Czekam na odpowiedź z niecierpliwością – dodaje.



Doktor Maciej Jabłoński stworzył autorski program takich zajęć. Więcej poniżej.