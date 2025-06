Trwa XI Zlot Sokolstwa Polskiego – Zlot Chrobrowski w Brodnicy! Wciąż można dołączyć

2025-06-21, 08:00 Redakcja

Od 19 do 22 czerwca Brodnica gości uczestników XI Zlotu Sokolstwa Polskiego, organizowanego z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W ramach współorganizacji wydarzenia, Instytut Pamięci Narodowej prezentuje nową odsłonę wystawy archiwalno-muzealnej „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. Historia Sokolstwa Polskiego w Ameryce, zorganizowanej w Bramie Chełmińskiej – siedzibie Muzeum w Brodnicy.

Wystawę można oglądać na trzech poziomach zabytkowego budynku – pośród unikalnych eksponatów znalazły się m.in. plakaty, trofea sportowe, przyrządy gimnastyczne i oryginalne bębny doboszy sokolich zza oceanu.

Uroczyste otwarcie ekspozycji miało miejsce 19 czerwca. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Dyrektor IPN Gdańsk, dr Marek Szymaniak oraz dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Marzena Kruk.



W piątek, 20 czerwca, na brodnickim rynku odbyło się także otwarcie wystawy plenerowej „W jedności siła”. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” od narodzin do współczesności, przygotowanej przez Archiwum IPN wspólnie ze Związkiem Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Ekspozycja na 18 planszach prezentuje historię „Sokoła” od jego lwowskich korzeni aż po dzień dzisiejszy, podkreślając jego znaczący wkład w walkę o niepodległość i rozwój kultury fizycznej w Polsce.



Tego samego dnia, w pałacu Anny Wazówny odbyła się międzynarodowa konferencja popularnonaukowa „Na skrzydłach sokolich podnośmy ten świat”. W setną rocznicę powołania Związku Sokolstwa Słowiańskiego, prelegenci z Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Serbii i USA przybliżają historię światowego ruchu sokolego.



Obie wystawy dostępne są do 30 września br. W okresie wakacyjnym i na początku roku szkolnego Archiwum IPN planuje także specjalne wydarzenia edukacyjne towarzyszące ekspozycjom – idealna okazja, by poznać historię polskiego sportu i niezwykłego ruchu, jakim było i pozostaje Sokolstwo.

„Wszystkich sympatyków Sokolstwa, pasjonatów historii oraz mieszkańców regionu zapraszamy do Brodnicy – serca sokolego święta!" - zaprasza gdański IPN.



źr. IPN