Tramwaj przejdzie remont. Autobus trafi na kasację? MZK w Bydgoszczy szacują straty po wypadku

2025-08-08, 19:38  Tatiana Adonis/Redakcja
MZK w Bydgoszczy szacują straty po wypadku w Fordonie. Tramwaj przejdzie gruntowny remont, a autobus być może zostanie skasowany/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500, archiwum

MZK w Bydgoszczy szacują straty po wypadku w Fordonie. Tramwaj przejdzie gruntowny remont, a autobus być może zostanie skasowany/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500, archiwum

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy szacują straty po wypadku w Fordonie. W zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy miejskiej spółki. Jak przyznaje prezes Piotr Bojar, oba zostały poważnie uszkodzone.

Wszystko wskazuje na to, że tramwaj uda się naprawić, a autobus może trafić na kasację.

– Obecnie mamy zweryfikowany stan techniczny tramwaju. Po wstępnych ustaleniach wiemy, że naprawy będzie wymagała kabina motorniczego, a tak naprawdę zostanie ona wymieniona, ze względu na naruszoną konstrukcję. Koszt to około 600 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o autobus, był rzeczoznawca z firmy ubezpieczeniowej, aby dokonać oceny wielkości tej szkody. Nie mamy jeszcze dokładnej informacji, ale nasze wstępne ustalenia są takie, że została naruszona konstrukcja tego autobusu – wskazuje Bojar.

– Teraz będzie weryfikacja ewentualnych kosztów i technologicznej możliwości naprawy – dodaje. Wyjaśnia, że jeśli nie uda się przywrócić autobusu do bezpiecznej eksploatacji, pojazd trafi na kasację.

– Jeżeli się okaże, że koszty naprawy są na tyle wysokie, a też nie będzie technologicznej możliwości odbudowy go do takiego stanu, aby można było go bezpiecznie eksploatować, to na pewno zostanie skasowany. Oczywiście podzespoły, które nadają się do użytkowania, zostaną przez nas zagospodarowane jako części zamienne. Reszta po prostu pójdzie na złom. Jeżeli chodzi o autobus, był dosyć nowy. Tu jest największy problem. To trzyletni pojazd, więc posłużyłby jeszcze kilka lat. Niestety tak się stało, że akurat z tym autobusem doszło do kolizji – opisuje Bojar.

Do zdarzenia doszło w środę (6 sierpnia) rano na skrzyżowaniu ulic Akademickiej i Korfantego w Bydgoszczy. Autobus linii 89 zderzył się z tramwajem linii nr 5. W wypadku ucierpiało dziewięć osób. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Motorniczej, która nie ustąpiła pierwszeństwa i była sprawcą kolizji, zatrzymano prawo jazdy. Kobieta straciła pozwolenie do kierowania tramwajami. Został też skierowany wniosek do sądu o ukaranie 48-latki. Kierujący obu pojazdów byli trzeźwi.

Piotr Bojar podkreśla, że koszt wymiany kabiny motorniczego w tramwaju wyniesie około 600 tysięcy złotych

Autobus, który brał udział w wypadku, został wyprodukowany trzy lata temu

Bydgoszcz

Region

Co mogło przyczynić się do zatrucia na obozie w Pile Są nowe informacje

Co mogło przyczynić się do zatrucia na obozie w Pile? Są nowe informacje

2025-08-08, 20:27
Ponad 30 milionów złotych otrzymają strażacy z regionu. Wojewoda podpisał pierwsze decyzje

Ponad 30 milionów złotych otrzymają strażacy z regionu. Wojewoda podpisał pierwsze decyzje

2025-08-08, 18:51
45-latek został złapany przez Łowców pedofili i policję z Włocławka. Mężczyzna usłyszał zarzuty

45-latek został złapany przez „Łowców pedofili” i policję z Włocławka. Mężczyzna usłyszał zarzuty

2025-08-08, 18:25
Przedsiębiorstwa z branży HoReCa otrzymają środki z KPO. Ile pieniędzy dostaną firmy z regionu

Przedsiębiorstwa z branży HoReCa otrzymają środki z KPO. Ile pieniędzy dostaną firmy z regionu?

2025-08-08, 18:03
Policja zatrzymała 33-latka podejrzewanego o podpalenie czterech aut w Bydgoszczy

Policja zatrzymała 33-latka podejrzewanego o podpalenie czterech aut w Bydgoszczy

2025-08-08, 15:57
Broń do walki z pneumokokami jest przygotowana. Można się zgłaszać na szczepienie [TELEFONY]

Broń do walki z pneumokokami jest przygotowana. Można się zgłaszać na szczepienie [TELEFONY]

2025-08-08, 14:20
Bezpłatne rejsy, wodna kuchnia, koncerty Wisła, królowa rzek, zaprasza na swój festiwal [PROGRAM]

Bezpłatne rejsy, wodna kuchnia, koncerty! Wisła, królowa rzek, zaprasza na swój festiwal! [PROGRAM]

2025-08-08, 13:35
Czy w Bydgoszczy wykryty został prognostyk śmierci Ważne badania naukowców z CM UMK

Czy w Bydgoszczy wykryty został prognostyk śmierci? Ważne badania naukowców z CM UMK

2025-08-08, 12:49
Kierowcy porsche grozi do ośmiu lat więzienia. Prokurator o wypadku na Grunwaldzkiej

Kierowcy porsche grozi do ośmiu lat więzienia. Prokurator o wypadku na Grunwaldzkiej

2025-08-08, 12:10

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę