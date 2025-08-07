48-letnia motornicza doprowadziła do wypadku w Bydgoszczy. Wniosek o ukaranie trafił do sądu

2025-08-07, 12:05  Agata Raczek/Redakcja
Kolizja autobusu z tramwajem w Bydgoszczy/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500, archiwum

Kolizja autobusu z tramwajem w Bydgoszczy/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500, archiwum

Bydgoska policja zatrzymała prawo jazdy motorniczej, która była sprawcą środowej (6 sierpnia) kolizji na ulicy Akademickiej. Dodatkowo kobieta straciła pozwolenie na kierowanie tramwajami. Został też skierowany wniosek do sądu o ukaranie 48-latki.

Przypomnijmy, w środę przed godz. 8:00 doszło do kolizji na ulicy Akademickiej w Bydgoszczy. Autobus linii 89 zderzył się z tramwajem nr 5. Pojazdami podróżowało łącznie 45 osób, dziewięć zostało lekko poszkodowanych.

Funkcjonariusze ustalili, że 48-letnia motornicza nie zastosowała się do sygnalizatora przeznaczonego dla tramwajów i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 58-letniemu kierującemu autobusem miejskim. Oboje byli trzeźwi.

