Kolizja autobusu z tramwajem na ul. Akademickiej w Bydgoszczy. Dziewięć osób poszkodowanych!

Niecodzienni goście w bydgoskim Centrum Onkologii. Do lecznicy dotarli uczestnicy Onko Touru. To osoby, które same wygrały z chorobą oraz ich przyjaciele -… Czytaj dalej »

Oba pojazdami podróżowało łącznie 45 osób, dziewięć jest poszkodowanych. - Zderzył się tramwaj linii nr 5 zmierzający w kierunku centrum miasta i autobus linii nr 89. Do zderzenia doszło na ulicy Akademickiej, na wysokości skrzyżowania z ulicą Korfantego - relacjonuje mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków. - Dziewięć osób odniosło różnego rodzaju obrażenia, wszystkie trafiły pod opiekę strażaków, którzy udzielali pierwszej pomocy i ratowników medycznych, licznie obecnych na miejscu. Na tę chwilę trzy osoby zostały przetransportowane do bydgoskich szpitali, kolejne z drobniejszymi urazami są jeszcze szczegółowo badane na miejscu. Czekamy na decyzję, czy również będzie konieczność hospitalizacji kolejnych osób. Ruch na ulicy Akademickiej, w kierunku dzielnicy Fordon jest całkowicie wstrzymany. ZMIANY W KURSOWANIU AUTOBUSÓW I TRAMWAJÓW Pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Linie nr 3,5,7,10 od strony centrum zawracają na ul. Wyścigowej, a od strony Fordonu - na Przylesiu. Inaczej kursują także autobusy. Linie nr 69,83,89 skierowano ul. Kleeberga i Andersa, a nr 81 i 82 - ul. Rejewskiego i Fordońską.

