Kolizja dwóch aut osobowych w Bydgoszczy. Policja ustaliła przyczyny zdarzenia

2025-08-09, 20:41  Agata Raczek/Redakcja
Policja ustaliła przyczyny kolizji na skrzyżowaniu ulic Artyleryjskiej i Zaświat w Bydgoszczy/fot: archiwum

Policja ustaliła przyczyny kolizji na skrzyżowaniu ulic Artyleryjskiej i Zaświat w Bydgoszczy/fot: archiwum

Dwa auta osobowe zderzyły się w Bydgoszczy na skrzyżowaniu ulic Artyleryjskiej i Zaświat. Łącznie pojazdami podróżowało pięć osób. W zdarzeniu zostało poszkodowane dziecko.

Kilkulatek (policja przekazuje, że miał około sześciu lat) został zabrany do szpitala.

Bydgoscy policjanci ustalili, że sprawcą zdarzenia był kierujący citroenem. Nie ustąpił on pierwszeństwa nadjeżdżającemu z prawej strony, kierującemu pojazdem marki Opel.

Do zdarzenia doszło około 18:15. Od wyników badań poszkodowanego dziecka będzie zależało, czy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako kolizja czy wypadek.

Bydgoszcz

Region

Wędrowali szlakiem wikingów po Włocławku Drakkar dołączył do Festiwalu Wisły

Wędrowali szlakiem wikingów po Włocławku! Drakkar dołączył do Festiwalu Wisły

2025-08-09, 21:29
Mija pięć lat od sfałszowanych wyborów na Białorusi. Przypominała o tym manifestacja w Bydgoszczy

Mija pięć lat od sfałszowanych wyborów na Białorusi. Przypominała o tym manifestacja w Bydgoszczy

2025-08-09, 20:11
33-letni Adrian M. został tymczasowo aresztowany. Odpowie za podpalenie aut w Bydgoszczy

33-letni Adrian M. został tymczasowo aresztowany. Odpowie za podpalenie aut w Bydgoszczy

2025-08-09, 18:25
W sierpniu patrzmy w niebo Szukajmy spadających gwiazd. Rozpoczyna się czas na Perseidy

W sierpniu patrzmy w niebo! Szukajmy „spadających gwiazd”. Rozpoczyna się czas na Perseidy

2025-08-09, 17:45
Mężczyzna spadł z drabiny w Chełmnie. Został zabrany do szpitala przez śmigłowiec LPR

Mężczyzna spadł z drabiny w Chełmnie. Został zabrany do szpitala przez śmigłowiec LPR

2025-08-09, 16:40
Zamknięte jezioro Mochel w Kamieniu Krajeńskim. Zakwit sinic powodem wywieszenia czerwonej flagi

Zamknięte jezioro Mochel w Kamieniu Krajeńskim. Zakwit sinic powodem wywieszenia czerwonej flagi

2025-08-09, 16:31
Zderzenie dwóch aut osobowych na moście Fordońskim w Bydgoszczy. Policja zna przyczyny kolizji

Zderzenie dwóch aut osobowych na moście Fordońskim w Bydgoszczy. Policja zna przyczyny kolizji

2025-08-09, 15:05
Dyrekcja szpitala we Włocławku wycofała się z zamknięcia oddziału udarowego

Dyrekcja szpitala we Włocławku wycofała się z zamknięcia oddziału udarowego

2025-08-09, 14:10
Charytatywne zarzucenie sieci w Dobrczu. Akcja odławiania ryb ze zbiornika [zdjęcia, wideo]

Charytatywne zarzucenie sieci w Dobrczu. Akcja odławiania ryb ze zbiornika [zdjęcia, wideo]

2025-08-09, 13:05

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę