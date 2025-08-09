Kolizja dwóch aut osobowych w Bydgoszczy. Policja ustaliła przyczyny zdarzenia

2025-08-09, 20:41 Agata Raczek/Redakcja

Policja ustaliła przyczyny kolizji na skrzyżowaniu ulic Artyleryjskiej i Zaświat w Bydgoszczy/fot: archiwum

Dwa auta osobowe zderzyły się w Bydgoszczy na skrzyżowaniu ulic Artyleryjskiej i Zaświat. Łącznie pojazdami podróżowało pięć osób. W zdarzeniu zostało poszkodowane dziecko.

Kilkulatek (policja przekazuje, że miał około sześciu lat) został zabrany do szpitala.



Bydgoscy policjanci ustalili, że sprawcą zdarzenia był kierujący citroenem. Nie ustąpił on pierwszeństwa nadjeżdżającemu z prawej strony, kierującemu pojazdem marki Opel.



Do zdarzenia doszło około 18:15. Od wyników badań poszkodowanego dziecka będzie zależało, czy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako kolizja czy wypadek.