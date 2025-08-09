Zderzenie dwóch aut osobowych na moście Fordońskim w Bydgoszczy. Policja zna przyczyny kolizji

2025-08-09, 15:05 Agata Raczek/Redakcja

Most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego/Fot. Wikipedia

Kolizja na moście Fordońskim w Bydgoszczy. Około 13:30 na przeprawie zderzyły się dwa samochody. Policja ustaliła okoliczności tego zdarzenia.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca pojazdu marki Nissan doprowadził do zderzenia z kierującą pojazdem marki Mazda poprzez niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego auta. Policjanci nałożyli na sprawcę mandat karny, zatrzymano dwa dowody rejestracyjne od pojazdów – informował sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów.



W miejscu zdarzenia mogą występować utrudnienia w ruchu.