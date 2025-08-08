Kilka aut spłonęło nocą w Bydgoszczy. Według policjantów mogło dojść do serii podpaleń [ZDJĘCIA]

2025-08-08, 10:27 Maciej Wilkowski/Redakcja

Policja bada sprawę pożarów samochodów w Bydgoszczy/fot. KM PSP Bydgoszcz

Cztery auta spłonęły, pięć zostało uszkodzonych. W nocy z czwartku na piątek w różnych miejscach Bydgoszczy doszło - według wstępnych ustaleń policji - do podpaleń samochodów.

- Pierwsze zgłoszenie otrzymaliśmy 45 minut po północy, z ulicy Marii Konopnickiej - mówi młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji. - Doszło do pożaru samochodu marki Nissan Juke, ale uszkodzone zostały również dwa inne samochody: marki Toyota Corolla i Alfa Romeo. Kolejne zgłoszenia otrzymaliśmy krótko przed godziną 3:00. Przy ulicy Gdańskiej doszło do pożaru samochodu marki Peugeot, następnie o godzinie 3:45 przy ulicy Zaświat paliło się BMW. W tym przypadku uszkodzeniu uległ również samochód Cupra Leon który zaparkowany był nieopodal BMW. Ostatnie zgłoszenie jest z godziny 3:55. Przy ulicy Powstańców Warszawy paliła się mazda. Ogień uszkodził również zaparkowane w pobliżu auta marki Skoda oraz Opel.



Jak przekazała rzeczniczka wojewódzkiej policji, trwają przesłuchania świadków, przejmowane są zawiadomienia od właścicieli uszkodzonych pojazdów. Policja pracuje nad wyjaśnieniem okoliczności pożarów. - I nad rozważeniem, czy było to celowe działanie człowieka. Wszystko wskazuje na to że, niestety, tak. Sprawdzamy, czy sprawy te można ze sobą łączyć, czy działała w nich ta sama osoba, czy też grupa osób, czy też są to zdarzenia, których nie będziemy ze sobą łączyć - mówiła Monika Chlebicz.