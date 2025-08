Porwanie, porażenie prądem, podtopienie. Na konkursie dla służb sceny jak z życia wzięte [zdjęcia]

2025-08-02, 16:30 Marek Ledwosiński/Redakcja

W Rypinie odbywa się krajowy konkurs zespołów wykwalifikowanego ratownictwa przedmedycznego/fot. Marek Ledwosiński

W Rypinie odbywa się krajowy konkurs zespołów wykwalifikowanego ratownictwa przedmedycznego. To głównie strażacy, WOPR-owcy, czy członkowie drużyn strzeleckich. Zadania konkursowe są bardzo realistyczne.

- Jestem inicjatorem tego wydarzenia: to Ogólnopolskie Mistrzostwa Ratownictwa w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - mówi Adam Tomaszewski. - Mamy osiem realistycznych scenek, a uczestniczą w nich zespoły z siedmiu województw.



Antyterroryści zatrzymują samochód. W aucie uzbrojony mężczyzna i nieprzytomna kobieta, jego zakładniczka.



- To było dla nas nowe doświadczenie - mówi sierżant sztabowy Kamil Błachowicz, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. - Mimo że na co dzień współpracujemy z policją, to jednak zwykle nie mamy styczności z tak spektakularnymi zatrzymaniami. Zakładniczka porwana przez mężczyznę. Kobieta była nieprzytomna, miała liczne ślady po urazach, prawdopodobnie była też pod wpływem środków psychoaktywnych. Napastnika zatrzymała policja.



Prócz takich scen, sytuacje równie dramatyczne, ale już nie tak nietypowe: podtopienie, porażenie prądem, wypadek drogowy. W każdym przypadku zespoły ratownicze aż do rozpoczęcia akcji nie wiedziały, z czym przyjdzie im się zmierzyć.



