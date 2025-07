Para ze Śląska zafascynowała się naszym regionem. Dzięki temu zdobyła szczególne laury

2025-07-30, 20:20 Tatiana Adonis / Redakcja

Łukasz i Anna Piernikarczyk wygrali Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów. / Fot. Tatiana Adonis

Anna i Łukasz Piernikarczyk wygrali Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów, organizowane przez Polską Organizację Turystyczną. Ich konkursowe filmy promowały kujawsko-pomorskie.

Zwieńczeniem 8. edycji konkursu był rejs kulinarny po Wiśle z udziałem laureatów. Na pokładzie łodzi, płynącej z bydgoskiego Fordonu w kierunku Strzelec Dolnych i z powrotem, serwowano produkty lokalne kulinarno-turystycznego szlaku Niech Cię Zakole, promującego smaki i krajobrazy Doliny Dolnej Wisły.



- Jeśli mówimy regionalne, to jest to mało powiedziane. To są produkty wprost z zagród, z pól, sadów, ogrodów - mów Piotr Lenard, koordynator i pomysłodawca szlaku Niech Cię Zakole. - Jeśli sery, to spod Czarcich Gór. Jeśli sałaty, to z Bruków Unisławskich. Tu jest jagnięcina, tu jest gęsina. Na tym rejsie te dobra, odzwierciedlają nasz potencjał.



- Promujemy się i pokazujemy jako Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc. Nie chcemy jednak pokazać, że jesteśmy tylko zbiorem miejsc - uważa Beata Sawińska, prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. - Jesteśmy zbiorem ludzi, którzy mają niesamowitą pasję, którzy nie wstydzą się tego, co mają do zaoferowania.



Anna i Łukasz Piernikarczyk, którzy wygrali Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów, prowadzą stronę - polskieszlaki.pl. Są ze Śląska.



- Województwo kujawsko-pomorskie zauroczyło nas i pozostanie w naszych sercach. Na pewno tu jeszcze wrócimy, ponieważ jest wiele pięknych miejsc, których jeszcze nie poznaliśmy - mówią.