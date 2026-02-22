Akcja służb w centrum Bydgoszczy. Grupa młodych ludzi zaatakowała policjanta

2026-02-22, 11:50 Tatiana Adonis/MG, DW

Policjanci zatrzymali kilka osób, które brały udział w rozboju w centrum Bydgoszczy/fot. Pixabay

Siedmiu chłopców i młodych mężczyzn odpowie za napaść na policjanta - to efekt wieczornej interwencji bydgoskich funkcjonariuszy. Policjanci próbowali zatrzymać sprawcę kradzieży i rozboju, do których doszło w centrum Bydgoszczy. Poszukiwanym okazał się 15-latek, który uciekł z ośrodka wychowawczego. W trakcie działań jeden z funkcjonariuszy został zaatakowany.

W sobotni wieczór policjanci otrzymali dwa zgłoszenia w sprawie zdarzeń, do których doszło w rejonie Starego Rynku w Bydgoszczy.



Na miejsce wysłano policyjne patrole, które rozpoczęły poszukiwania podejrzanego. W jego namierzeniu pomocny był miejski monitoring.



- Okazało się, że chłopak porusza się w grupie innych osób - mówi Lidia Kowalska, oficer prasowa KMP w Bydgoszczy. - Podczas próby jego zatrzymania grupa osób, w której on przebywał, dokonała czynnej napaści na jednego z funkcjonariuszy. Skierowane na miejsce kolejne patrole zatrzymały zarówno 15-letniego sprawcę przestępstwa rozbójniczego, jak i sześciu towarzyszących mu chłopców i młodych mężczyzn w wieku od 13 do 20 lat. Wszyscy odpowiedzą za czynną napaść na funkcjonariusza, a 15-latek za kradzież rozbójniczą i uszkodzenie mienia - dodaje.



15-latek był poszukiwany, bo uciekł z ośrodka wychowawczego w Kujawsko-Pomorskiem.