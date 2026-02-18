Strażacy ugasili pożar w inowrocławskim szpitalu. Nikomu nic się nie stało

2026-02-18, 07:42 Marcin Glapiak/PG

Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał/fot. KP PSP Inowrocław

W inowrocławskim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka wybuchł pożar. Ogień został jednak szybko ugaszony. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W najbliższych dniach przyjmowanie na oddział zostało wstrzymane.

– Mieliśmy do czynienia z pożarem na szóstej, ostatniej kondygnacji szpitala. Pożar powstał w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym tzw. „brudowniku”. Pożar został ograniczony do tego pomieszczenia, nie rozprzestrzenił się na pozostałą część oddziału – powiedział brygadier Krzysztof Ferensztain z PSP w Inowrocławiu.



Ewakuowano 39 osób, w tym 26 pacjentów.



Udział w akcji gaśniczej wzięło 11 zastępów. Już o godzinie 7:10 udało się opanować pożar. Pomieszczenie zostało przewietrzone. Na miejscu tzw. dozór pełnią 3 zastępy straży pożarnej. Przyczyny bada policja.



Inowrocławski szpital postanowił wyłączyć z funkcjonowania cały oddział laryngologiczny. Będzie on nieczynny do czasu zakończenia remontu pomieszczenia, w którym pojawił się ogień. Zdaniem dyrekcji placówki może potrwać to nawet tydzień. Szpital wstrzymał już przyjmowanie tzw. planowych pacjentów. Pacjenci w trybie pilnym będą jednak przyjmowani.