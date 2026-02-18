Awaria we Włocławku wciąż trwa. W szkołach będą lekcje zdalne do końca tygodnia [aktualizacja]

2026-02-18, 16:35 Radosław Jagieła/PG

Włocławianie znów muszą uzbroić się w cierpliwość/fot. Pixabay

Włocławek nadal bez ciepła i tak będzie przez kolejne kilka godzin. Wydawało się, że już po wszystkim, gdy miejskie służby usunęły awarię na głównej magistrali przy ulicy Barskiej. Rano doszło jednak do utraty ciśnienia w innym miejscu. Prawdopodobnie to efekt rozszczelnienia jednej z mniejszych rur.

– W momencie, kiedy do mieszkań zaczęło dopływać ciepło, okazało się, że system znów utracił ciśnienie, dlatego automatyka wyłączyła kotły i pompy. Służby MPEC uzupełniają ubytki wody, które nastąpiły w wyniku rozszczelnienia. Sekcjami będziemy starali się podawać ciepło i też namierzać miejsce rozszczelnienia, by jak najszybciej usunąć niedogodności – powiedział Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.



Najwcześniej w ciągu kilku godzin ciepło powinno wrócić do mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego i Śródmieścia. Potem będą uruchamiane i sprawdzane kolejne przyłącza.



– Jest szczelność na osiedlach przy ulicy Płockiej i alei Kazimierza Wielkiego – powiedział naszemu reporterowi Daniel Tobjasz z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku. Do mieszkańców tego rejonu przywracane jest ciepło.



Nadal nie zostało zlokalizowane miejsce porannej awarii. Miejskie służby pracują w okolicach ulicy Kapitulnej.



Aktualizacja: Po godzinie 12 ponownie uruchomiono kotły







Służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zapowiedziały, że w najbliższych godzinach ciepło zacznie wracać do kolejnych części miasta. To efekt naprawy głównej magistrali przy ulicy Barskiej. –Służby potwierdziły szczelność systemu ciepłowniczego na obszarze dzielnicy Śródmieście, Kazimierza Wielkiego, części Osiedla Południe przy ulicy Długiej i Kolskiej oraz osiedla przy ul. Płockiej – powiedział Krzysztof Kukucki. – Po godzinie 12 ponownie uruchomiono kotły. Do mieszkań we wspomnianym obszarze miasta rozpocznie się podawanie ciepła. Oczywiście minie kilka godzin, zanim ono stopniowo pojawi się w grzejnikach mieszkańców – dodał prezydent miasta.

Według nowych informacji, do drugiej awarii mogło dojść w rejonie ulicy Planty.



W czwartek i piątek zdalne zajęcia we włocławskich szkołach



Około godz. 15.30 stało się jasne, że walka z awarią się przedłuży. Część osiedla Południe wciąż pozostaje bez dostaw ciepła. Ogrzewanie wraca do rejonu ulic Kolskiej i Długiej, a także na całe osiedla Śródmieście oraz Kazimierza Wielkiego. Jak poinformował włocławski urząd, w czwartek i piątek część szkół na osiedlu Południe przejdzie na nauczanie zdalne.







Szkole Podstawowej nr 12,

Szkole Podstawowej nr 23,

Zespole Szkół Muzycznych,

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,

Zespole Szkół nr 4. Zajęcia online odbędą się w:

Ponadto jutro (19 lutego) odwołane zostały zajęcia w przedszkolach nr 30, 32 i 36 oraz w żłobku przy ulicy Kaliskiej.





W pozostałych placówkach lekcje i zajęcia odbędą się bez zmian.



