Awaria we Włocławku wciąż trwa. W szkołach będą lekcje zdalne do końca tygodnia [aktualizacja]
Włocławek nadal bez ciepła i tak będzie przez kolejne kilka godzin. Wydawało się, że już po wszystkim, gdy miejskie służby usunęły awarię na głównej magistrali przy ulicy Barskiej. Rano doszło jednak do utraty ciśnienia w innym miejscu. Prawdopodobnie to efekt rozszczelnienia jednej z mniejszych rur.
– W momencie, kiedy do mieszkań zaczęło dopływać ciepło, okazało się, że system znów utracił ciśnienie, dlatego automatyka wyłączyła kotły i pompy. Służby MPEC uzupełniają ubytki wody, które nastąpiły w wyniku rozszczelnienia. Sekcjami będziemy starali się podawać ciepło i też namierzać miejsce rozszczelnienia, by jak najszybciej usunąć niedogodności – powiedział Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
Najwcześniej w ciągu kilku godzin ciepło powinno wrócić do mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego i Śródmieścia. Potem będą uruchamiane i sprawdzane kolejne przyłącza.
– Jest szczelność na osiedlach przy ulicy Płockiej i alei Kazimierza Wielkiego – powiedział naszemu reporterowi Daniel Tobjasz z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku. Do mieszkańców tego rejonu przywracane jest ciepło.
Nadal nie zostało zlokalizowane miejsce porannej awarii. Miejskie służby pracują w okolicach ulicy Kapitulnej.
Aktualizacja: Po godzinie 12 ponownie uruchomiono kotły
–Służby potwierdziły szczelność systemu ciepłowniczego na obszarze dzielnicy Śródmieście, Kazimierza Wielkiego, części Osiedla Południe przy ulicy Długiej i Kolskiej oraz osiedla przy ul. Płockiej – powiedział Krzysztof Kukucki.
– Po godzinie 12 ponownie uruchomiono kotły. Do mieszkań we wspomnianym obszarze miasta rozpocznie się podawanie ciepła. Oczywiście minie kilka godzin, zanim ono stopniowo pojawi się w grzejnikach mieszkańców – dodał prezydent miasta.
W czwartek i piątek zdalne zajęcia we włocławskich szkołach
Około godz. 15.30 stało się jasne, że walka z awarią się przedłuży. Część osiedla Południe wciąż pozostaje bez dostaw ciepła. Ogrzewanie wraca do rejonu ulic Kolskiej i Długiej, a także na całe osiedla Śródmieście oraz Kazimierza Wielkiego. Jak poinformował włocławski urząd, w czwartek i piątek część szkół na osiedlu Południe przejdzie na nauczanie zdalne.
- Szkole Podstawowej nr 12,
- Szkole Podstawowej nr 23,
- Zespole Szkół Muzycznych,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
- Zespole Szkół nr 4.