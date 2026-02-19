We wszystkich mieszkaniach jest już ciepło! Koniec awarii we Włocławku

2026-02-19, 20:18  Radosław Jagieła/Agnieszka Marszał/MG
Miejskie służby rozpoczęły napełnianie rurociągów i przywracanie właściwego ciśnienia w systemie

Zakończyły się prace spawalnicze w miejscu awarii sieci ciepłowniczej przy ulicy Kruszyńskiej we Włocławku.

Miejskie służby rozpoczęły napełnianie rurociągów i przywracanie właściwego ciśnienia w systemie.

Jak informuje włocławski urząd, ciepło wraca do mieszkań przy ulicy Kruszyńskiej 31 i 41. W kolejnych godzinach ogrzewanie ma stopniowo docierać do kolejnych budynków na osiedlach Południe i Mielęcin.

Aktualizacja

Ciepłe kaloryfery już w całym Włocławku. Chwilę po północy urząd miasta poinformował na swoim facebookowym profilu, że udało się usunąć awarie sieci ciepłowniczej przy ul. Kruszyńskiej. Przypomnijmy, cześć mieszkańców była bez ogrzewania i ciepłej wody od poniedziałkowego popołudnia.

