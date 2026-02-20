Po wielkiej awarii ciepłowniczej we Włocławku pytamy prezydenta o stan sieci

2026-02-20, 13:15 Agnieszka Marszał/DW

Niektórzy zimne kaloryfery mieli od poniedziałkowego popołudnia do środowej nocy/MPEC Włocławek

Mieszkańcy Włocławka po wielkiej awarii ciepłowniczej pytają, jak długo jeszcze wytrzymają rury, które leżą w ziemi od prawie 50 lat. Prezydent Krzysztof Kukucki odpowiada: Kolejne pół wieku.

Awaria sieci ciepłowniczej we Włocławku usunięta. Ciepło popłynęło w nocy już do wszystkich mieszkań. Niektórzy zimne kaloryfery mieli od poniedziałkowego popołudnia.



- Specjaliści, którzy mają odpowiednie wykształcenie, ale przede wszystkim doświadczenie, twierdzą, że nasz ciepłociąg, szczególnie te główne magistrale, są w takim stanie technicznym, że spokojnie jeszcze pół wieku wytrzymają. Awarii nikt niestety nie wykluczy, tym bardziej że różne czynniki mogą mieć wpływ na ich występowanie. W tym wypadku doszło do rozszczelnienia w krótkim czasie na dwóch magistralach o największej średnicy. Zdecydowana większość sieci ciepłowniczej jest już preizolowana, jest wymieniona, ale też całość jest w dobrym stanie technicznym - mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.



Nie ma jeszcze wyliczeń, ile kosztowało usuwanie awarii ciepłociągu.