Władze Torunia zaniepokojone krą lodową na Wiśle. Może uszkodzić mosty?

2026-02-19, 14:51  BN
Lód na Wiśle w Toruniu/fot. Robert Duliński/Archiwum

Lód na Wiśle w Toruniu/fot. Robert Duliński/Archiwum

Władze Torunia zwróciły się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie kry lodowej na Wiśle. Zdaniem miasta lód może zagrażać mostom. Proszą o podjęcie działań.

Kra lodowa może napierać na podpory i powodować zatory, które podnoszą poziom wody. To z kolei może prowadzić do uszkodzeń podpór mostów. - Należy podkreślić, że ewentualne uszkodzenie obiektu może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników mostu oraz osób przebywających w jego bezpośrednim sąsiedztwie - zawarły władze Torunia w piśmie skierowanym do RZGW w Gdańsku.

Andrzej Ryński, dyrektor PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku uspokaja. - Występujące zjawiska w ocenie naszych służb nie zagrażają bezpieczeństwu bądź stabilności obiektów mostowych - zapewnia. - Ponadto poniżej mostów rzeka Wisła do granic miasta tworzy stabilną pokrywę lodową - dodaje Andrzej Ryński, cytowany przez stronę torun.pl. Dyrektor dodaje, że małe spiętrzenia, powodujące niewielkie wahania poziomu wody są zjawiskiem naturalnym.

Od 5 lutego trwa akcja lodołamania na Wiśle. Lodołamacze pracują od ujścia rzeki w górę jej biegu. Miasto zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację na rzece i stan mostów.

