Chcą budowy zapory w Siarzewie. „To nie lokalna fanaberia, a sprawa bezpieczeństwa całego kraju”

2026-02-17, 17:49  Agnieszka Marszał/BN
Parlamentarzystki Prawa i Sprawiedliwości oraz samorządowcy z regionu chcą budowy zapory w Siarzewie/fot. Pixabay/ilustracyjna

Parlamentarzystki Prawa i Sprawiedliwości oraz samorządowcy z regionu chcą budowy zapory w Siarzewie/fot. Pixabay/ilustracyjna

Parlamentarzystki Prawa i Sprawiedliwości oraz samorządowcy z regionu chcą przygotować specustawę ws. budowy zapory w Siarzewie obok Ciechocinka. Poseł Anna Gembicka zwołała we wtorek (17 lutego) w tej sprawie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły.

Jak mówiła, zapora na Wiśle to nie lokalna fanaberia, a sprawa bezpieczeństwa całego kraju. - Chodzi o wymiar energetyczny, przemysłowy, a także żywnościowe, bo przecież to także kwestia rolnictwa - dodaje posłanka. Zapora ta pomogłaby w przypadku zagrożenia powodziowego, problemów z suszą czy przyczyniłaby się do rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Przypomnijmy, w 2024 roku Generalny Inspektor Ochrony Środowiska cofnął wydaną siedem lat wcześniej decyzję środowiskową dla inwestycji. Wody Polskie zaskarżyły ją, jednak nadal nie ma wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Jak mówił obecny na wtorkowym posiedzeniu zastępca prezydenta Włocławka Jarosław Zdanowski, specustawa pozwoli skrócić procedury i przyspieszyć prace nad budową stopnia na Wiśle w Siarzewie. - W specustawie określa się termin rozstrzygnięcia dla sądu. Nie może być dłuższy niż 30 dni od przekazania np. akt sprawy - dodaje.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy z Torunia, Włocławka, Ciechocinka, Konecka i Raciążka, przedstawiciele Wód Polskich i Ministerstwa Infrastruktury. Kolejne spotkanie ma się odbyć za półtora miesiąca. Jak zapowiedziała poseł Anna Gembicka, wtedy ma być gotowy projekt specustawy.

Relacja Agnieszki Marszał

Region

Trwa rozbudowa wojewódzkiej komendy straży pożarnej. Pożar nie spowodował drastycznych opóźnień

Trwa rozbudowa wojewódzkiej komendy straży pożarnej. „Pożar nie spowodował drastycznych opóźnień”

2026-02-17, 16:52
Dyktando według nowych zasad. Urzędnicy zmierzyli się w Toruniu z gramatyką i ortografią

Dyktando według nowych zasad. Urzędnicy zmierzyli się w Toruniu z gramatyką i ortografią

2026-02-17, 15:56
140 tysięcy złotych straciła seniorka z gminy Lipno. Oszuści podszyli się pod rodzinę i policję

140 tysięcy złotych straciła seniorka z gminy Lipno. Oszuści podszyli się pod rodzinę i policję

2026-02-17, 14:30
Był poszukiwany europejskim nakazem i trzema listami gończymi. Wpadł podczas kontroli drogowej

Był poszukiwany europejskim nakazem i trzema listami gończymi. Wpadł podczas kontroli drogowej

2026-02-17, 13:31
Policjanci uratowali życie starszemu panu. Niewiele brakowało, by zamarzł na przystanku

Policjanci uratowali życie starszemu panu. Niewiele brakowało, by zamarzł na przystanku

2026-02-17, 12:20
Najstarszy w kraju orszak kozy wyruszył na ulice Inowrocławia. Zabawa na koniec karnawału

Najstarszy w kraju orszak kozy wyruszył na ulice Inowrocławia. Zabawa na koniec karnawału

2026-02-17, 11:28
Siedem mieszkań pod klucz we Włocławku. Z myślą o tych, którzy wpadli w lukę czynszową

Siedem mieszkań pod klucz we Włocławku. Z myślą o tych, którzy wpadli w lukę czynszową

2026-02-17, 10:38
Działał w Bydgoszczy, miał dostarczać informacje Rosjanom. Wiktor Ź. oskarżony o szpiegostwo

Działał w Bydgoszczy, miał dostarczać informacje Rosjanom. Wiktor Ź. oskarżony o szpiegostwo

2026-02-17, 09:29
Rozbito potężny gang narkotykowy. Ponad tona niebezpiecznych substancji przejęta przez CBŚP

Rozbito potężny gang narkotykowy. Ponad tona niebezpiecznych substancji przejęta przez CBŚP

2026-02-17, 09:25

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę