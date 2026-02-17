Trwa rozbudowa wojewódzkiej komendy straży pożarnej. „Pożar nie spowodował drastycznych opóźnień”

2026-02-17, 16:52 Michał Zaręba/MG

Na obrzeżach Starówki w Toruniu trwa rozbudowa wojewódzkiej komendy/fot. Michał Zaręba

Jesienią kujawsko-pomorscy strażacy mają wrócić do swojej siedziby przy ulicy Prostej w Toruniu. Na obrzeżach Starówki trwa rozbudowa wojewódzkiej komendy.

- Sierpniowy pożar dachu nie wpłynął na termin zakończenia prac – potwierdził w rozmowie z PR PiK mł. bryg. Tomasz Beciński, naczelnik wydziału kwatermistrzowskiego. - Pożar z punktu widzenia inwestora nie miał wpływu na koszt całej inwestycji. Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, więc trochę spadło to na ich barki. Ogłaszając przetarg wymagaliśmy odpowiedniego ubezpieczenia, na szczęście pożar nie był drastycznie duży, nie spowodował drastycznych opóźnień, czy też zniszczeń, które byłyby nie do odtworzenia. Remontujemy też starą część budynku i okazało się, że trzeba będzie zrobić ekspertyzę więźby dachowej. Przywrócimy historyczny porządek i zostawimy ją w miarę możliwości otwartą. Wykonawca ma termin do końca grudnia, chociaż spodziewamy się, że w połowie roku, może po wakacjach, cała inwestycja powinna być oddana.



Dwóm dekarzom, którzy mieli wywołać pożar w siedzibie straży pożarnej grozi do 5 lat pozbawienia wolności. W zeszłym roku prokuratura postawiła im zarzuty zaprószenia ognia i nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia powszechnego.



W pożarze spaliło się około 50–70 metrów kwadratowych dachu – zniszczeniu uległa m.in. papa oraz instalacja klimatyzacji.