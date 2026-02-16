Czad ulatniał się w żłobku w Kujawsko-Pomorskiem. Wciąż nie jest jasne, jak mogło do tego dojść

2026-02-16, 19:00 Marek Ledwosiński/DW

Konieczna była ewakuacja ponad 20 dzieci ze żłobka w Lubieniu Kujawskim/fot. PSP Włocławek

Samorządowy żłobek w Lubieniu Kujawskim pozostaje zamknięty. Burmistrz zapowiada, że tak będzie aż do chwili znalezienia przyczyny ulatniania się tlenku węgla.

Przypomnijmy, w miniony piątek czujniki zaalarmowały o pojawieniu się tlenku węgla. Personel ewakuował wszystkie dzieci. Nic im się nie stało. Natomiast trzy dorosłe osoby z załogi doznały lekkiego zatrucia czadem. Strażacy potwierdzili obecność tlenku węgla i nakazali zamknięcie kotłowni żłobka, zasilanej ekogroszkiem.



Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński przyznał, że jeszcze nie wiadomo, co dokładnie tam się stało.



- Prowadzone są czynności, które mają na celu ustalenie przyczyn wystąpienia tego zdarzenia. Nie chcemy w tym momencie sugerować, jakie mogły być powody. Są specjalistyczne firmy i instytucje, które mają za zadanie dokonanie weryfikacji. Po ustaleniu podejmiemy decyzję, czy żłobek będzie mógł z powrotem funkcjonować. Do środy żłobek jest wyłączony z użytkowania, tak będzie do momentu, w którym zostaną ustalone przyczyny zdarzenia - mówi Marek Wiliński.



Odrębne postępowanie prowadzi w tej sprawie policja. Funkcjonariusze sprawdzają, czy nie doszło do narażenia dzieci i personelu na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Policjanci sprawdzili już dokumentację. Wynika z niej, że przegląd kominiarski wykonany był w budynku w sierpniu ubiegłego roku. Kolejne elementy policyjnego postępowania uzależnione będą od tego, jakie przyczyny incydentu ustalą specjaliści.