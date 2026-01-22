Jest zarzut dla kominiarza po śmierci 30-letniej matki i jej trójki dzieci w Chełmnie

2026-01-22, 10:20  Marcin Doliński / Redakcja
Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

Kominiarzowi postawiono zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumentach z 2025 roku, dotyczących przeglądu kominowego.

57-latek na pewno nie wszedł na dach, nie sprawdził drożności komina, przynajmniej do jednego z mieszkań w ogóle nie zajrzał, a mimo to podpisał dokumenty świadczące o przeglądzie.

Mężczyzna przyznał się do winy. Ma dozór policyjny, zabrano mu paszport, grozi mu osiem lat więzienia.

Wcześniej zatrzymano właścicielkę mieszkania, gdzie doszło do tragedii. Joannie M. postawiono zarzut podżegania do podrobienia dokumentów. Miały one potwierdzić przegląd i kontrolę pieca gazowego. Kobieta został tymczasowo aresztowana na miesiąc grozi jej 5 lat więzienia.

W środę (21.01) w Górnych Wymiarach odbył się pogrzeb matki, jej 2-letniego synka, oraz 7- i 11-letniej córki. Wszyscy zatruli się czadem

Mówi prokurator Mateusz Wiśniewski z prokuratury w Chełmnie

Chełmno

Region

Spłonął dom na terenie gminy Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim

Spłonął dom na terenie gminy Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim

2026-01-22, 13:14
Awaria w Bydgoszczy. Nadal nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

Awaria w Bydgoszczy. Nadal nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

2026-01-22, 11:14
Awaria wodociągów w Toruniu i Inowrocławiu. Część mieszkańców bez wody

Awaria wodociągów w Toruniu i Inowrocławiu. Część mieszkańców bez wody

2026-01-22, 11:01
Wypadek na DK91 na trasie Chełmno-Świecie. Samochód wypadł z jezdni i wpadł do rowu

Wypadek na DK91 na trasie Chełmno-Świecie. Samochód wypadł z jezdni i wpadł do rowu

2026-01-22, 10:56
Tak pomagają przetrwać zwierzakom zimę Nietypowa akcja WOPR w toruńskim schronisku

Tak pomagają przetrwać zwierzakom zimę! Nietypowa akcja WOPR w toruńskim schronisku

2026-01-22, 10:01
Dr Łukasz Napiórkowski: Jesteśmy bezpieczni militarnie, co nie oznacza, że nic nam nie grozi

Dr Łukasz Napiórkowski: Jesteśmy bezpieczni militarnie, co nie oznacza, że nic nam nie grozi

2026-01-22, 09:00
Wypadek na DK10 w Lubiczu Górnym. Auto uderzyło w drzewo [zdjęcia]

Wypadek na DK10 w Lubiczu Górnym. Auto uderzyło w drzewo [zdjęcia]

2026-01-22, 08:30
Miała krzyczeć na dzieci, szarpać je i przewracać. Proces przedszkolanki z Bydgoszczy nadal nie ruszył

Miała krzyczeć na dzieci, szarpać je i przewracać. Proces przedszkolanki z Bydgoszczy nadal nie ruszył

2026-01-22, 07:50
Transport i łączność oraz kultura - to dwie najbardziej kosztowne pozycje w budżecie województwa na 2026 rok

Transport i łączność oraz kultura - to dwie najbardziej kosztowne pozycje w budżecie województwa na 2026 rok

2026-01-22, 06:50

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę