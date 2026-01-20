Nie gryzie w gardło, nie szczypie w oczy. Usypia. Jak uratować się przed czadem? [Rozmowa Dnia]

2026-01-20, 09:16 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Małgorzata Jarocka-Krzemkowska/fot. Tomasz Bielicki

W sezonie grzewczym czad zbiera swoje żniwo. Co zrobić, by uchronić się przed tlenkiem węgla? O to w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Adriana Andrzejewska-Kuras zapytała st. bryg. Małgorzatę Jarocką-Krzemkowską, rzeczniczkę Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Matka i trójka dzieci zginęli w Chełmnie po zatruciu tlenkiem węgla. We wsi Przydatki Gołaszewskie strażacy znaleźli dwie kobiety - matkę i córkę. Wskazali, że także najprawdopodobniej zmarły przez czad.





- Od 1 października, kiedy rozpoczynamy w Polsce sezon grzewczy, liczba zdarzeń związanych z czadem i pożarami mieszkań zwiększa się - powiedziała st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Do wczoraj zdarzeń związanych z czadem, kiedy to strażacy pojechali na miejsce i wykryli go miernikami, było 90. Podtrutych nim osób było dokładnie 37, w tym ośmioro dzieci. Dodatkowo - cztery ofiary śmiertelne, w tym trójka dzieci. To nie są pełne dane, jeśli chodzi o ofiary czadu, dlatego że bardzo często, kiedy strażacy docierają na miejsce, tlenek węgla nie jest już wykrywalny urządzeniami. Taka sytuacja miała miejsce w ubiegłą sobotę, kiedy strażacy odkryli ciała dwóch kobiet w powiecie wrocławskim - dodała.





Zmieniają się przepisy o ochronie przeciwpożarowej, w 2030 roku już wszyscy będą musieli mieć zamontowane czujki czadu i dymu (w domach wielokondygnacyjnych najlepiej umieścić je na każdym z pięter). Teraz są już montowane w nowych budynkach. Strażacy zachęcają, by w ten sprzęt zaopatrzyć się jak najszybciej.



- Czujki powinniśmy montować także tam, gdzie przebywamy najczęściej - podkreślała Małgorzata Jarocka-Krzemkowska. - Czad kumuluje się i w pomieszczeniu, i w naszym organizmie. Jeżeli mamy czujkę wyłącznie w kotłowni, to - będąc w salonie czy w sypialni - możemy jej alarmu zwyczajnie nie usłyszeć - dodała.

