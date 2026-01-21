Czujniki dymu i tlenku węgla mogą uratować życie. Mieszkańcy regionu dostaną je za darmo

2026-01-21, 08:30 Redakcja

Alarm czujki może uratować życie/fot. ilustracyjne/Marcin Doliński/archiwum

Z inicjatywy marszałka Piotra Całbeckiego zaczyna się projekt mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców regionu w sezonie grzewczym. W ramach tego działania zostaną zakupione i przekazane mieszkańcom bezpłatne czujniki dymu i czadu (tlenku węgla).

W pierwszej kolejności ustalona zostanie liczba gospodarstw, w których potrzebne są czujniki. Działające w imieniu samorządu województwa Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe Salutaris zwróciło się już do samorządów gmin, które dysponują danymi o źródłach ogrzewania wszystkich budynków na swoim terenie, z prośbą o określenie zapotrzebowania na czujniki.



Po otrzymaniu tych danych zaczną się zakupy urządzeń, które mogą uratować życie. A potem najszybciej - za pośrednictwem gmin - czujki przekazane zostaną mieszkańcom regionu. - Bezpieczeństwo mieszkańców jest naszym priorytetem – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.



Przypomnijmy: w ostatnim czasie w regionie doszło do dwóch tragicznych zdarzeń, w których brak czujki mógł się okazać sprawą kluczową. W Chełmnie z powodu ulatniania się tlenku węgla zginęła matka z trójką dzieci. We wsi Przydatki Gołaszewskie pod Kowalem prawdopodobnie z powodu czadu śmierć poniosły matka i córka.



