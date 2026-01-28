Darmowe czujki życia w Świeciu nad Osą już ostrzegają mieszkańców

2026-01-28, 17:25 Marcin Doliński / Redakcja

Tak wygląda czujka dymu. / Fot. Marcin Doliński / archiwum

Gmina w powiecie Grudziądzkim reaguje na tragedię w Chełmnie. Samorząd kupił kilkadziesiąt czujek dymu i tlenku węgla. Wszystko po to, aby czad więcej nie zabił.

- Mam taką czujką już założoną i dwa razy mnie uratowała - mówi jeden z mieszkańców. - Zdecydowałem się na jej zainstalowanie, po tym jak w moim mieszkaniu doszło do zadymienia.



- Takie czujki są bezpłatnie dostarczane do wszystkich mieszkań, które znajdują się w zasobach naszej gminy - zarówno socjalnych, jak i komunalnych - mówi Małgorzata Taranowicz, wójt gminy Świecie nad Osą. - Nie chciałabym, aby tragedia, która wydarzyła się w Chełmnie miała miejsce w naszej gminie.



Przypomnijmy, że kilka dni temu w Chełmnie śmiertelnie zatruła się czadem 4-osobowa rodzina, matka i jej troje małych dzieci. W domu nie było czujki czadu.