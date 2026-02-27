Czujniki czadu dla seniorów z Chełmna. Marszałek rozda kilkadziesiąt tysięcy takich urządzeń

2026-02-27, 07:54 Marcin Doliński/MG

Urządzenia trafiły do starszych mieszkańców Chełmna, podopiecznych dziennego domu pobytu/fot. Marcin Doliński

Piotr Całbecki przekazał w czwartek pierwszą partię czujników dymu i czadu, zakupionych przez samorząd województwa. Urządzenia trafiły do starszych mieszkańców Chełmna, podopiecznych dziennego domu pobytu.

- Trudno uwierzyć, jak wiele mieszkań wciąż nie jest wyposażonych w takie urządzenia. Zagrożenie nie dotyczy wyłącznie sezonu grzewczego - gazowe podgrzewacze wody działają przez cały rok - podkreślał marszałek Piotr Całbecki.



W sumie do seniorów i osób niepełnosprawnych z regionu trafi kilkadziesiąt tysięcy takich urządzeń. Wszystkie przekazane zostaną bezpłatnie. Akcja to pokłosie tragedii ze stycznia tego roku, gdzie czad zabił 4-osobową rodzinę, w tym troje małych dzieci. W mieszkaniu ogrzewanym gazem nie było czujki, nie wykonano również przeglądu urządzeń grzewczych.



- Projekt ma charakter długofalowy. Jego celem jest nie tylko reagowanie na ujawnioną skalę zagrożenia - szczególnie w starszych budynkach i przy przestarzałych systemach grzewczych - ale także budowanie świadomości społecznej i promowanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa – informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego.