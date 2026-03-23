Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa dziewczynki w Inowrocławiu - dowiedziało się PR PiK

2026-03-23, 11:13 Tatiana Adonis/Redakcja

Zapadł wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa w Inowrocławiu - dowiedziało się PR PiK/fot: Tatiana Adonis/archiwum

Mikołaj J. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności - ustaliła Tatiana Adonis, reporterka PR PiK. Mężczyzna zadał 13-letniej Nadii kilkanaście ciosów nożem. Był oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Do zbrodni doszło 16 października 2022 roku w Inowrocławiu. Tego samego dnia ojciec Nadii zgłosił zaginięcie córki, a policja rozpoczęła poszukiwania. Ciało dziewczynki znaleziono trzy dni później w pobliżu pustostanu przy ul. Długiej. Zatrzymano też znajomego 13-latki, 18-letniego wówczas Mikołaja J..



Po zabójstwie poszedł do sklepu

Mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według śledczych Mikołaj J. zwabił dziewczynkę w ustronne miejsce pod pozorem spotkania, gdzie zadał jej kilkanaście ciosów nożem. Tuż po zabójstwie poszedł do sklepu, a potem spotkał się ze znajomymi.



W toku śledztwa mężczyzna pierwotnie przyznał się do winy, lecz kilkakrotnie zmieniał wersje przebiegu zajścia. Jego proces rozpoczął się w listopadzie 2024 roku. Był prowadzony z wyłączeniem jawności. Teraz zapadł wyrok.



Więzienie, opaska i nawiązka

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK Mikołaj J. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego także środek zabezpieczający w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu, który będzie stosowany po odbyciu kary więzienia. Mikołaj J. został też zobowiązany do zapłaty 100 tys. zł. nawiązki dwojgu pokrzywdzonym w tej sprawie.