Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa dziewczynki w Inowrocławiu - dowiedziało się PR PiK

Zapadł wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa w Inowrocławiu - dowiedziało się PR PiK/fot: Tatiana Adonis/archiwum
Mikołaj J. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności - ustaliła Tatiana Adonis, reporterka PR PiK. Mężczyzna zadał 13-letniej Nadii kilkanaście ciosów nożem. Był oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
Do zbrodni doszło 16 października 2022 roku w Inowrocławiu. Tego samego dnia ojciec Nadii zgłosił zaginięcie córki, a policja rozpoczęła poszukiwania. Ciało dziewczynki znaleziono trzy dni później w pobliżu pustostanu przy ul. Długiej. Zatrzymano też znajomego 13-latki, 18-letniego wówczas Mikołaja J..
Po zabójstwie poszedł do sklepu Mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według śledczych Mikołaj J. zwabił dziewczynkę w ustronne miejscepod pozorem spotkania, gdzie zadał jej kilkanaście ciosów nożem. Tuż po zabójstwie poszedł do sklepu, a potem spotkał się ze znajomymi.
W toku śledztwa mężczyzna pierwotnie przyznał się do winy, lecz kilkakrotnie zmieniał wersje przebiegu zajścia. Jego proces rozpoczął się w listopadzie 2024 roku. Był prowadzony z wyłączeniem jawności. Teraz zapadł wyrok.
Więzienie, opaska i nawiązka Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK Mikołaj J. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego także środek zabezpieczający w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu, który będzie stosowany po odbyciu kary więzienia. Mikołaj J. został też zobowiązany do zapłaty 100 tys. zł. nawiązki dwojgu pokrzywdzonym w tej sprawie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę