Na DK 10 w Przyłubiu zderzyły się cztery pojazdy. Zginął kierowca auta, które spadło ze skarpy

Śmiertelny wypadek na DK 10 w Przyłubiu/fot. KWP Bydgoszcz
Ciężarówka i trzy auta zderzyły się na DK 10 w Przyłubiu (gmina Solec Kujawski). W wypadku zginął Janusz Ratajczak, solista Opery Nova w Bydgoszczy.
Do tego tragicznego zdarzenia doszło po godz. 16. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR. Droga na trasie Toruń-Bydgoszcz była zablokowana.
- Osoba, która kierowała jedną z osobówek, poniosła śmierć na miejscu - mówi w rozmowie z PR PiK rzecznik bydgoskiej straży pożarnej Karol Smarz. - Pozostali uczestnicy zdarzenia nie zgłaszali jakichkolwiek dolegliwości medycznych. Opuścili pojazdy o własnych siłach - dodaje.
Jak poinformowała Polskie Radio PiK nadkom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy, ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doprowadził kierujący ciężarówką marki Mercedes wraz z naczepą.
- Kierowca, jadąc w kierunku Torunia, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do bocznego zderzenia z prawidłowo jadącym autem marki Skoda, które następnie zderzyło się z Seatem, jadącym za pojazdem ciężarowym. W tym samym czasie ciężarowy Mercedes uderzył w jadące z naprzeciwka Audi, które wypadło z drogi i spadło z około 5-metrowej skarpy. Kierujący osobowym Audi 63-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego poniósł śmierć na miejscu. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli obrażeń. Kierowcy Mercedesa pobrano krew do badań. Zatrzymano mu prawo jazdy - przekazuje nadkom. Lidia Kowalska.
Kierowca został na miejscu przebadany - nie było zastrzeżeń do jego stanu trzeźwości, ale w takich przypadkach śledczy zlecają szczegółowe badania krwi obligatoryjnie. Teraz policjanci, pod nadzorem prokuratora, będą prowadzić śledztwo zmierzające do wyjaśnienia wszystkich przyczyn i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
W wypadku zginął Janusz Ratajczak, solista Opery Nova w Bydgoszczy, szczegóły tutaj.
