Czołowe zderzenie osobówki ze śmieciarką pod Bydgoszczą. Trzy osoby ranne [AKTUALIZACJA, zdjęcia]

Czołowe zderzenie osobówki ze śmieciarką. Wypadek na trasie Bydgoszcz-Toruń

Bydgoscy policjanci wyjaśniają przyczyny porannego wypadku na krajowej „10" między Bydgoszczą a Toruniem. Na wysokości Emilianowa w pobliżu zjazdu do Bydgoskiego Parku Przemysłowego samochód osobowy czołowo zderzył się ze śmieciarką. Trzy osoby zostały poszkodowane. Droga była zablokowana - obecnie obowiązuje ruch wahadłowy.

- Na drodze krajowej nr 10 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 41-letniego kierującego autem marki Volkswagen Arteon, który jadąc w kierunku Torunia, z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo ze śmieciarką, pojazdem ciężarowym marki Volvo, jadącym w kierunku Bydgoszczy. Kierujący osobówką oraz kierowca i pasażer pojazdu ciężarowego zostali przewiezieni do szpitala - mówi Lidia Kowalska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.





Droga w miejscu wypadku była zablokowana, ale obecnie obowiązuje ruch wahadłowy.





