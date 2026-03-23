Czołowe zderzenie osobówki ze śmieciarką pod Bydgoszczą. Trzy osoby ranne [AKTUALIZACJA, zdjęcia]

2026-03-23, 06:46  Redakcja/KB
Czołowe zderzenie osobówki ze śmieciarką. Wypadek na trasie Bydgoszcz-Toruń/fot. OSP Solec Kujawski/Facebook

Bydgoscy policjanci wyjaśniają przyczyny porannego wypadku na krajowej „10" między Bydgoszczą a Toruniem. Na wysokości Emilianowa w pobliżu zjazdu do Bydgoskiego Parku Przemysłowego samochód osobowy czołowo zderzył się ze śmieciarką. Trzy osoby zostały poszkodowane. Droga była zablokowana - obecnie obowiązuje ruch wahadłowy.

- Na drodze krajowej nr 10 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 41-letniego kierującego autem marki Volkswagen Arteon, który jadąc w kierunku Torunia, z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo ze śmieciarką, pojazdem ciężarowym marki Volvo, jadącym w kierunku Bydgoszczy. Kierujący osobówką oraz kierowca i pasażer pojazdu ciężarowego zostali przewiezieni do szpitala - mówi Lidia Kowalska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Droga w miejscu wypadku była zablokowana, ale obecnie obowiązuje ruch wahadłowy.


Mówi Lidia Kowalska rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa dziewczynki w Inowrocławiu - dowiedziało się PR PiK

2026-03-23, 11:13

2026-03-23, 11:13
2026-03-23, 11:02
2026-03-23, 10:32
2026-03-23, 09:37
2026-03-23, 08:59
2026-03-23, 08:22
2026-03-23, 06:50
2026-03-22, 22:20
2026-03-22, 21:00

