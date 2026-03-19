Samochód uderzył w szynobus. Wypadek na przejeździe w Karnkowie pod Lipnem AKTUALIZACJA [zdjęcia]

Zderzenie samochodu z pociągiem w Karnkowie w powiecie lipnowskim/fot. KP PSP Lipno

Zdarzenie dotyczyło pociągu relacji Toruń-Sierpc. 22-letni kierowca bmw tłumaczył, że oślepiło go słońce i nie zauważył pociągu. Policja zatrzymała mu prawo jazdy. Sprawa trafi do sądu.

Maszynista widział pojazd, dawał sygnały dźwiękowe i hamował, ale pociąg potrzebuje czasu na zatrzymanie się.



- Mieliśmy informację, że była jedna osoba poszkodowana, natomiast po dojeździe strażaków i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ustalono, że ta osoba nie wymagała udzielania pierwszej pomocy i strażacy przekazali ją do zespołu ratownictwa medycznego - mówił starszy kapitan Patryk Szajgicki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. - Pociągiem podróżowało 8 osób, które także nie wymagały udzielenia pierwszej pomocy - przekazał strażak z Lipna.





➡️ Do kolizji doszło na przejeździe niestrzeżonym i niewyposażonym w sygnalizatory świetlne, czy dźwiękowe. Przejazd jest natomiast prawidłowo oznakowany znakami drogowymi.