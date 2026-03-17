Bus dostawczy zderzył się z szynobusem w Wierzchucinie. Są opóźnienia pociągów

Nikt nie odniósł obrażeń. Kierowca wyszedł z pojazdu o własnych siłach/fot. KM PSP Tuchola

Kierujący samochodem dostawczym z niewiadomych przyczyn wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Wierzchucinie (powiat tucholski) i zderzył się z szynobusem.

- Nikt nie odniósł obrażeń. Kierowca wyszedł z pojazdu o własnych siłach - przekazał Polskiemu Radiu PiK kapitan Grzegorz Polok, oficer prasowy tucholskiej straży pożarnej. - Mężczyzna podróżował sam, zaopiekowali się nim ratownicy medyczni.



Szynobusem podróżowało 16 osób oraz dwóch członków załogi, im również nic się nie stało.



Droga w miejscu zdarzenia jest już przejezdna, ale pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów. Skład Bydgoszcz-Czersk ma opóźnienie 105 minut, a Bydgoszcz-Tuchola i Chojnice-Bydgoszcz - 76 minut (opóźnienia mogą się jeszcze zwiększyć).