Karambol na ul. Pileckiego w Bydgoszczy. Zderzyły się dwie osobówki i bus

Korki tworzą się w okolicy Ronda Maczka w Bydgoszczy/Fot. ITS Bydgoszcz

Korki tworzyły się w okolicy Ronda Maczka w Bydgoszczy. W autach, które brały udział w wypadku, podróżowały cztery osoby.

Sznury aut stały w okolicy ronda Maczka - na ul. Grunwaldzkiej, Nad Torem i Pileckiego. To przez wypadek, do którego doszło na ulicy Pileckiego (w stronę centrum) na wysokości ul. Żeglarskiej. W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy - dwa na samochody osobowe i bus, którymi podróżowały cztery osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala. Na miejscu pracowały dwa zastępy strażaków.

- Przyczyną kolizji było zaśnięcie kierującego auta marki Dacia, dostał mandat karny. Z uwagi na uszkodzenia policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne od wszystkich pojazdów - mówi nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.

Do kolejnego zdarzenia doszło na ul. Kamiennej, policjanci kierowali ruchem.

Rankiem ratownicy pracowali także na ul. Obwodowej w Białych Błotach. Tam bus przewrócił się po tym, jak uderzył w barierki. Kierowca został zabrany do szpitala.