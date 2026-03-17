Karambol na ul. Pileckiego w Bydgoszczy. Zderzyły się dwie osobówki i bus

2026-03-17, 07:18  Tatiana Adonis/DW
Korki tworzą się w okolicy Ronda Maczka w Bydgoszczy/Fot. ITS Bydgoszcz

Korki tworzyły się w okolicy Ronda Maczka w Bydgoszczy. W autach, które brały udział w wypadku, podróżowały cztery osoby.

Sznury aut stały w okolicy ronda Maczka - na ul. Grunwaldzkiej, Nad Torem i Pileckiego. To przez wypadek, do którego doszło na ulicy Pileckiego (w stronę centrum) na wysokości ul. Żeglarskiej. W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy - dwa na samochody osobowe i bus, którymi podróżowały cztery osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala. Na miejscu pracowały dwa zastępy strażaków.
- Przyczyną kolizji było zaśnięcie kierującego auta marki Dacia, dostał mandat karny. Z uwagi na uszkodzenia policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne od wszystkich pojazdów - mówi nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
Do kolejnego zdarzenia doszło na ul. Kamiennej, policjanci kierowali ruchem.
Rankiem ratownicy pracowali także na ul. Obwodowej w Białych Błotach. Tam bus przewrócił się po tym, jak uderzył w barierki. Kierowca został zabrany do szpitala.

