Pijany kierowca, pościg i policyjna kolczatka na drodze - takie sceny rozegrały się w Nowej Wsi [zdjęcia]

2026-03-17, 11:40 Marcin Kupczyk/DW

Funkcjonariusze rozwinęli na drodze kolczatkę. Samochód został unieruchomiony, ale mężczyzny to nie zatrzymało/Fot. KPP w Lipnie

Nietrzeźwy kierowca prowadził samochód mimo sądowego zakazu. Przewoził równie nietrzeźwego pasażera. Zignorował policyjne sygnały i zaczął uciekać.

Policjanci z Kikoła dostali informacje o tym, że nietrzeźwy kierowca, poruszając się po terenie gminy czarnym Audi, stwarza zagrożenie. Namierzyli go w Nowej Wsi w powiecie lipnowskim. Kierowca zaczął uciekać. Policjanci dawali sygnały do zatrzymania, ale nie zareagował. Funkcjonariusze rozwinęli na drodze kolczatkę. Samochód został unieruchomiony, ale mężczyzny to nie zatrzymało. Próbował uciekać pieszo, ale został szybko zatrzymany. Trafił do sądu w trybie przyspieszonym.