Prokuratura Rejonowa w Brodnicy przejęła sprawę śmierci mężczyzny w Grudziądzu - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-03-17, 10:55  Marcin Doliński/DW
Ciało mężczyzny znaleziono 25 lutego o godzinie 10 niedaleko Jeziora Rudnickiego w opuszczonym budynku/ Fot. Archiwum

Ciało mężczyzny znaleziono 25 lutego o godzinie 10 niedaleko Jeziora Rudnickiego w opuszczonym budynku/ Fot. Archiwum

Ciało 58-latka znaleziono w pustostanie niedaleko Jeziora Rudnickiego w Grudziądzu. Wcześniej wobec mężczyzny interweniowali policjanci.

Sprawę przekazano do innej prokuratury, aby zapewnić transparentność działań i obiektywizm. Ciało mężczyzny znaleziono 25 lutego o godzinie 10 niedaleko Jeziora Rudnickiego w opuszczonym budynku. Później okazało się, że kilka godzin wcześniej, w nocy policjanci zostali wezwani na interwencję domową właśnie wobec tego mężczyzny. Na prośbę domowników 58-latek opuścił mieszkanie w asyście policji. Mundurowi zawieźli go w miejsce, które wskazał.
W policyjnym komunikacie w mediach społecznościowych czytamy między innymi: Podczas interwencji nie stosowano środków przymusu bezpośredniego ani siły fizycznej. Sekcja zwłok wykazała nagłe zatrzymanie krążenia. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Zabezpieczono również krew do badań toksykologicznych.
Poniżej relacja Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę