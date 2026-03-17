Prokuratura Rejonowa w Brodnicy przejęła sprawę śmierci mężczyzny w Grudziądzu - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-03-17, 10:55 Marcin Doliński/DW

Ciało mężczyzny znaleziono 25 lutego o godzinie 10 niedaleko Jeziora Rudnickiego w opuszczonym budynku/ Fot. Archiwum

Ciało 58-latka znaleziono w pustostanie niedaleko Jeziora Rudnickiego w Grudziądzu. Wcześniej wobec mężczyzny interweniowali policjanci.

Sprawę przekazano do innej prokuratury, aby zapewnić transparentność działań i obiektywizm. Ciało mężczyzny znaleziono 25 lutego o godzinie 10 niedaleko Jeziora Rudnickiego w opuszczonym budynku. Później okazało się, że kilka godzin wcześniej, w nocy policjanci zostali wezwani na interwencję domową właśnie wobec tego mężczyzny. Na prośbę domowników 58-latek opuścił mieszkanie w asyście policji. Mundurowi zawieźli go w miejsce, które wskazał.

W policyjnym komunikacie w mediach społecznościowych czytamy między innymi: Podczas interwencji nie stosowano środków przymusu bezpośredniego ani siły fizycznej. Sekcja zwłok wykazała nagłe zatrzymanie krążenia. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Zabezpieczono również krew do badań toksykologicznych.

