2026-03-17, 08:40 BN

Gipsowe rzeźby, gruz i płytki ceramiczne porzucone na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń/fot. ilustracyjna

Leśnicy z Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zwracają się o pomoc w ustaleniu osoby, która porzuciła odpady na drodze leśnej prowadzącej od Kaplicy Wolfa do Leśniczówki Gronowo. Wśród pozostawionych przedmiotów znajdują się m.in. gipsowe rzeźby przedstawiające męską postać, a także gruz i płytki ceramiczne.

Jak podkreślają leśnicy, takie działania są niezgodne z prawem i powodują zanieczyszczenie terenów leśnych, z których korzystają spacerowicze i turyści. Rzeźby są charakterystyczne – na elementach konstrukcyjnych widnieje numer 672038 – dlatego istnieje szansa na ustalenie ich właściciela.



Osoby, które mogą mieć informacje w tej sprawie lub rozpoznają przedstawione przedmioty, proszone są o kontakt ze Strażą Leśną pod numerem telefonu 668 237 941. Zgłoszenia mogą być anonimowe.



Leśnicy przypominają, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń za zaśmiecanie lasu grozi kara grzywny na poziomie minimum 500 złotych, a sprawca może zostać również zobowiązany do pokrycia kosztów uprzątnięcia terenu.





