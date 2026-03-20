Dawid Warzyński z Nadleśnictwa Osie o ostatniej zimie: Była idealna dla przyrody

2026-03-20, 06:40  Marcin Doliński / TB
Stała niska temperatura powodowała, że proces hibernacji czy snu zimowego niektórych zwierząt - nie był zakłócony. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Samorządowcy i drogowcy chcieliby o ostatniej zimie jak najszybciej zapomnieć. Inaczej jest z leśnikami, którzy czekali na nią wiele lat.

- Z przyrodniczego punktu widzenia - zima była zdecydowanie na plus. Dała nam ponad 60 dni z pokrywą śnieżną i ujemną temperaturą, co w świecie przyrody i na naszej szerokości geograficznej jest bezcenne - mówi Dawid Warzyński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Osie.

Jakie są zatem największe zalety takiej mroźnej zimy?

- Śnieg to woda, tylko w innym stanie skupienia, która uwolni się w sposób stopniowy, najlepszy z możliwych. Kiedy mamy mróz w nocy, a dodatnią temperaturę w dzień, woda zawarta w glebie powoduje jej unoszenie i opadanie, co poprawa całą jej strukturę - tłumaczy Dawid Warzyński. - Pokrycie śniegiem pomaga zabezpieczyć rośliny runa. Stała niska temperatura powoduje, że proces hibernacji czy snu zimowego niektórych zwierząt - nie jest zakłócony. Dzięki temu na wiosnę mogą przystąpić do tego, co lubią najbardziej, czyli do rozmnażania się.

Relacja Marcina Dolińskiego

Wyrok dla internetowego oszusta ze Świecia. Ponad dwa lata więzienia

2026-03-20, 08:23
