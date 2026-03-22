Robione na maślance, z dodatkiem pesto ze szczypiorku. Przepisów na te żury rodziny strzegą od pokoleń

2026-03-22, 21:00  Radosław Jagieła/DW
Podczas Święta Żuru Kujawskiego poza żurem można było spróbować wielu innych świątecznych potraw/Fot. Radosław Jagieła

W Klubie Łęg zorganizowano Święto Żuru Kujawskiego. Najważniejsze były panie z okolicznych kół gospodyń wiejskich. Prezentowały własne, pilnie strzeżone receptury.

Reporter PR PiK zdobył kilka szczegółów z receptur, które nierzadko są przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie i pilnie strzeżone. Najmniejsza zmiana sprawiłaby, że smak dania byłby inny!

- Dużo serca i jeszcze więcej kiełbasy - mówi ze śmiechem jedna z gospodyń. - A poza kiełbasą: woda, ziemniaczki.
- To jest tajemnica, jak zrobić dobry żurek. Trzeba mieć dobry zakwas - zastrzega mieszkanka Kujaw.
- Musi powstać w ciepłym miejscu, żeby dojrzeć - uściśla kolejna.
- Głównym składnikiem jest dobra biała kiełbasa i dużo wędzonki - słyszymy od innej.
- Kiełbaska biała własnoręcznie robiona - zastrzega kolejna gospodyni.
Okazuje się, że ważne są naturalne przyprawy: sól, pieprz, czosnek, zioła.
- To jest bardzo stara tradycja. Tak robiły nasze babcie, a my się nauczyłyśmy. Na maślance robimy, ze skwareczkami i pesto ze szczypiorku - opisuje gospodyni.

Dla nich jazda na motocyklu to jak podróżowanie po niebie na własnym smoku

Dla nich jazda na motocyklu to jak podróżowanie po niebie na własnym smoku

2026-03-22, 22:20
Protestujący w kopalni Solino: Wchodzimy w trudną fazę, jeśli trzeba będzie, wezwiemy pogotowie

Protestujący w kopalni „Solino”: Wchodzimy w trudną fazę, jeśli trzeba będzie, wezwiemy pogotowie

2026-03-22, 20:00
Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg z wizytą w Bydgoszczy

Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg z wizytą w Bydgoszczy

2026-03-22, 18:30
Barwne postaci krążyły po Bydgoszczy. Bykon zgromadził fanów gier i filmów z całego kraju

Barwne postaci krążyły po Bydgoszczy. Bykon zgromadził fanów gier i filmów z całego kraju

2026-03-22, 17:00
Usłyszał dziwny dźwięk na wjeździe na A1 i poprosił o pomoc policjantów. Prawdopodobnie uniknęliśmy wypadku [zdjęcia]

Usłyszał dziwny dźwięk na wjeździe na A1 i poprosił o pomoc policjantów. „Prawdopodobnie uniknęliśmy wypadku” [zdjęcia]

2026-03-22, 15:00
Na rowerach z Bydgoszczy do Brzózek. 150 cyklistów wyruszyło dziś sprzed ratusza

Na rowerach z Bydgoszczy do Brzózek. 150 cyklistów wyruszyło dziś sprzed ratusza

2026-03-22, 14:30
Awaryjne lądowanie samolotu na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia] - aktualizacja

Awaryjne lądowanie samolotu na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia] - aktualizacja

2026-03-22, 13:10
Wielkanocny klimat można było poczuć w muzeach etnograficznych w Toruniu i we Włocławku

Wielkanocny klimat można było poczuć w muzeach etnograficznych w Toruniu i we Włocławku

2026-03-22, 13:00
Kawałek Maroka w Wąbrzeźnie Nowy ogród nad jeziorem będzie cieszył oko na jesieni

Kawałek Maroka w Wąbrzeźnie! Nowy ogród nad jeziorem będzie cieszył oko na jesieni

2026-03-22, 11:00

