Robione na maślance, z dodatkiem pesto ze szczypiorku. Przepisów na te żury rodziny strzegą od pokoleń

2026-03-22, 21:00 Radosław Jagieła/DW

Podczas Święta Żuru Kujawskiego poza żurem można było spróbować wielu innych świątecznych potraw

W Klubie Łęg zorganizowano Święto Żuru Kujawskiego. Najważniejsze były panie z okolicznych kół gospodyń wiejskich. Prezentowały własne, pilnie strzeżone receptury.

Reporter PR PiK zdobył kilka szczegółów z receptur, które nierzadko są przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie i pilnie strzeżone. Najmniejsza zmiana sprawiłaby, że smak dania byłby inny!





- Dużo serca i jeszcze więcej kiełbasy - mówi ze śmiechem jedna z gospodyń. - A poza kiełbasą: woda, ziemniaczki.

- To jest tajemnica, jak zrobić dobry żurek. Trzeba mieć dobry zakwas - zastrzega mieszkanka Kujaw.

- Musi powstać w ciepłym miejscu, żeby dojrzeć - uściśla kolejna.

- Głównym składnikiem jest dobra biała kiełbasa i dużo wędzonki - słyszymy od innej.

- Kiełbaska biała własnoręcznie robiona - zastrzega kolejna gospodyni.

Okazuje się, że ważne są naturalne przyprawy: sól, pieprz, czosnek, zioła.

- To jest bardzo stara tradycja. Tak robiły nasze babcie, a my się nauczyłyśmy. Na maślance robimy, ze skwareczkami i pesto ze szczypiorku - opisuje gospodyni.

Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.