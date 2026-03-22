Wielkanocny klimat można było poczuć w muzeach etnograficznych w Toruniu i we Włocławku

2026-03-22, 13:00 Michał Zaręba/DW

Wielkanocny klimat w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Od pisanek jak dzieła sztuki po tradycyjne przysmaki/Fot. Michał Zaręba

Rzeźby, tkaniny, palmy, ceramika i jajka zdobione różnymi technikami - znalazły się na kiermaszu wielkanocnym w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Równie barwnie było dziś na kiermaszu we Włocławku.

W Toruniu był Michał Zaręba. Rozmawiał z wystawcami z całej Polski.

- Mamy pisanki malowane we wzory kujawskie, haft kujawski i porcelanę malowaną we wzory z fajansu włocławskiego - opisuje swoje stoisko jedna z wystawczyń. - Rękodzieło wraca do łask i coraz bardziej jest popularne oraz doceniane - opisuje Włocławianka.

- My jesteśmy z Ziemi Garwolińskiej - przedstawiają się inni wystawcy. - Mamy własnoręcznie robione ceramiczne figurki, kurki, zające, baranki wielkanocne, kapliczki. Od ponad 30 lat zajmujemy się tym i dzieci też robią z nami te ozdoby - dodaje.



We Włocławku był Radosław Jagieła. Tamtejsze Muzeum Etnograficzne po raz dziewiętnasty zaprosiło na wielkanocny kiermasz. Swoje wyroby zaprezentowało ponad trzydziestu wystawców. Nie brakowało ręcznie robionych ozdób, tradycyjnych wypieków, swojskich wędlin i lokalnych przetworów.

Kolejna okazja do zakupów już w najbliższy weekend. 28 i 29 marca na Starym Rynku i na pobliskich ulicach: Zamczej i Szpichlernej odbędzie się Włocławski Jarmark Wielkanocny organizowany przez Urząd Miasta.

Więcej w relacjach dziennikarzy PR PiK - poniżej.

