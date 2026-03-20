Od 23 marca zostanie rozszerzona strefa płatnego parkowania w Aleksandrowie Kujawskim

2026-03-20, 07:41 Radosław Jagieła / TB

Opłaty pojawią się na ulicach: Piłsudskiego, Łąkowej, Chopina i Słowackiego. O opinie mieszkańców pytał reporter Polskiego Radia PiK - Radosław Jagieła.

Postój w wyznaczonych miejscach będzie płatny od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 15. Opłata minimalna - za 30 minut parkowania - wyniesie 1,50 zł. Pełna godzina to koszt 3 złotych. Będzie można też nabyć bilet na cały dzień za 15 złotych i abonament miesięczny w kwocie 200 złotych.



Co o tym sądzą mieszkańcy i burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego? Posłuchajcie poniżej.