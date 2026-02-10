Pytania o pracę marszałka i nie tylko. Nietypowa wizyta w Urzędzie Marszałkowskim

2026-02-10, 20:14 Monika Kaczyńska/BN

Dzieci i młodzież z Węgierska z wizytą u marszałka Piotra Całbeckiego/fot. Monika Kaczyńska

Czym zajmuje się marszałek województwa? Jak wygląda jego gabinet? Odpowiedzi na te pytania szukała w Urzędzie Marszałkowskim grupa dzieci i młodzieży z Węgierska (gmina Golub-Dobrzyń).

Dzieci i młodzież z Węgierska to członkowie Klubu Młodzieżowego „Razem Lepiej”, którzy w ferie wybrali się z wizytą do urzędu. Spotkał się z nimi marszałek województwa Piotr Całbecki, który podkreśla, że w całym regionie działa już 350 klubów młodzieżowych, co pokazuje ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju działalność. - Wszystkie kluby są finansowane ze środków unijnych z naszego regionalnego programu operacyjnego. Mowa o 70 milionach złotych, które przeznaczyliśmy na ich powstanie - mówi włodarz naszego regionu.



- Chcemy promować bycie razem, uczenie się od siebie poprzez różnorodność prowadzonych zajęć - mówi Urszula Arentowicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo.



Klub Młodzieżowy z Węgierska oferuje zajęcia komputerowe, taneczne czy matematyczne i teatralne. - Robimy różne scenki, pokazujemy swoje emocje - mówi jedna z członkiń klubu.



Środki na tworzenie klubów pochodzą z naszego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.