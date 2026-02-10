Na dawnym cmentarzu we Włocławku wyrastają skwery, trawniki i drzewa. Prezydent zapowiada ekshumacje

2026-02-10, 21:00  Marek Ledwosiński/BN
Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki zapowiada ekshumacje ludzkich szczątków z dawnego cmentarza na Zielonym Rynku/fot. Freepik/ilustracyjne

Włocławski ratusz zakłada nowe skwery, trawniki i sadzi drzewa w ramach programu „Tereny Zielone Śródmieścia Włocławka”. Wyrastają one również na dawnym cmentarzu. Pod nowo tworzonymi obszarami wciąż znajdują się ludzkie szczątki.

Projekt „Tereny Zielone Śródmieścia Włocławka” obejmuje m.in. obszar placu Zielony Rynek. To tutaj stoi budynek ratusza, duży parking i skwer im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Problem polega na tym, że to dawny cmentarz - pierwsza w historii Włocławka nekropolia komunalna. Nagrobki zostały usunięte, jednak ludzkie szczątki nadal są w ziemi.

Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki zapowiada ekshumacje, ale tylko w tych miejscach, w których prowadzone będą głębokie roboty ziemne. - Główna ingerencja w tę przestrzeń dotyczyć będzie budowy zbiorników retencyjnych na wodę opadową - mówi. - Przynajmniej na głębokości 2,5 metra wykonamy profesjonalną ekshumację, a szczątki ludzkie, które zostaną ujawnione, będą godnie zabezpieczone i pochowane na cmentarzu na Pińczacie - dodaje włodarz miasta.

Krzysztof Kukucki zapewnia również, że ratusz planuje postawić specjalną tablicę upamiętniającą dawny cmentarz.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Włocławek

Region

