Torunianie długo na to czekali. Rozpoczął się remont ulicy Olsztyńskiej. Potrwa dwa lata

2026-02-10, 10:30  Robert Duliński/Redakcja
Przebudowa obejmie blisko 1,9-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 15/ Fot. © UMT 2025, autor: Marcin Centkowski, licencja: CC BY-NC 4.0

Jeżeli prace będą przebiegały według ustalonego w umowie harmonogramu to kierowcy przejadą nową, bezpieczną ulicą Olsztyńską na początku 2028 roku

Drogowcy rozpoczynają prace od uporządkowania i oczyszczania terenu przyległego do ulicy Olsztyńskiej, na którym powstanie druga jezdnia. W związku z tymi działaniami konieczne jest usunięcie zieleni oraz rozbiórka dwóch obiektów.
Wykonawca musi posadzić drzewa w ramach rekompensaty - dwa młode za jedno wycięte. Taki obowiązek nakłada decyzja środowiskowa. Część drzew zostanie nasadzonych na terenie inwestycji, a część w innych lokalizacjach na terenie Torunia.
Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w związku z prowadzonymi pracami nie są przewidywane utrudnienia w ruchu, jednak - poza godzinami szczytu - na odcinku od ulicy Czekoladowej do granic miasta może być konieczne wprowadzenie chwilowego ruchu wahadłowego.

Przebudowa obejmie blisko 1,9-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 15. W ramach inwestycji powstaną m.in.:

  • wiadukt nad torami kolejowymi o długości 205 m,
  • wiadukt nad drogą lokalną (15 m),
  • przepust na Strudze Toruńskiej (55,5 m),
  • drogi serwisowych o łącznej długości 827 m,
  • ekrany akustyczne o łącznej długości ponad 520 m.
Jak informuje miasto, w budżecie Torunia na 2025 rok na przebudowę ul. Olsztyńskiej zaplanowano 45 mln zł, w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2026-2028 zapisano łącznie kolejne 55 mln zł.

