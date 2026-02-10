Torunianie długo na to czekali. Rozpoczął się remont ulicy Olsztyńskiej. Potrwa dwa lata

2026-02-10, 10:30 Robert Duliński/Redakcja

Przebudowa obejmie blisko 1,9-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 15/ Fot. © UMT 2025, autor: Marcin Centkowski, licencja: CC BY-NC 4.0

Jeżeli prace będą przebiegały według ustalonego w umowie harmonogramu to kierowcy przejadą nową, bezpieczną ulicą Olsztyńską na początku 2028 roku

Drogowcy rozpoczynają prace od uporządkowania i oczyszczania terenu przyległego do ulicy Olsztyńskiej, na którym powstanie druga jezdnia. W związku z tymi działaniami konieczne jest usunięcie zieleni oraz rozbiórka dwóch obiektów.

Wykonawca musi posadzić drzewa w ramach rekompensaty - dwa młode za jedno wycięte. Taki obowiązek nakłada decyzja środowiskowa. Część drzew zostanie nasadzonych na terenie inwestycji, a część w innych lokalizacjach na terenie Torunia.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w związku z prowadzonymi pracami nie są przewidywane utrudnienia w ruchu, jednak - poza godzinami szczytu - na odcinku od ulicy Czekoladowej do granic miasta może być konieczne wprowadzenie chwilowego ruchu wahadłowego.



Przebudowa obejmie blisko 1,9-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 15. W ramach inwestycji powstaną m.in.:



