Torunianie długo na to czekali. Rozpoczął się remont ulicy Olsztyńskiej. Potrwa dwa lata
Jeżeli prace będą przebiegały według ustalonego w umowie harmonogramu to kierowcy przejadą nową, bezpieczną ulicą Olsztyńską na początku 2028 roku
Drogowcy rozpoczynają prace od uporządkowania i oczyszczania terenu przyległego do ulicy Olsztyńskiej, na którym powstanie druga jezdnia. W związku z tymi działaniami konieczne jest usunięcie zieleni oraz rozbiórka dwóch obiektów.
Wykonawca musi posadzić drzewa w ramach rekompensaty - dwa młode za jedno wycięte. Taki obowiązek nakłada decyzja środowiskowa. Część drzew zostanie nasadzonych na terenie inwestycji, a część w innych lokalizacjach na terenie Torunia.
Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w związku z prowadzonymi pracami nie są przewidywane utrudnienia w ruchu, jednak - poza godzinami szczytu - na odcinku od ulicy Czekoladowej do granic miasta może być konieczne wprowadzenie chwilowego ruchu wahadłowego.
Przebudowa obejmie blisko 1,9-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 15. W ramach inwestycji powstaną m.in.:
- wiadukt nad torami kolejowymi o długości 205 m,
- wiadukt nad drogą lokalną (15 m),
- przepust na Strudze Toruńskiej (55,5 m),
- drogi serwisowych o łącznej długości 827 m,
- ekrany akustyczne o łącznej długości ponad 520 m.