Wszystkie oczy na wicemistrza olimpijskiego Kacpra Tomasiaka! Sprawdzamy, kogo inspiruje

2026-02-10, 15:16 Monika Kaczyńska/DW

Kacper Tomasiak/ Fot. PAP/Grzegorz Momot

Cała Polska żyje sukcesem Kacpra Tomasiaka. 19-latek zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo.

Czy ten historyczny sukces młodego zawodnika może być inspiracją dla innych sportowców, również z naszego regionu?



- Na razie to pierwszy medal. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś się pojawią. Ale jak na taki młody wiek, to super, że się udało go zdobyć, bo to dopiero początek jego kariery.



- To dla tego 19-letniego chłopaka bardzo duże osiągnięcie. Czy jest to motywujące? Myślę, że tak!



- Przede wszystkim dla młodych osób może być to ogromną inspiracją. To bardzo młody zawodnik, a już staje sią autorytetem.



