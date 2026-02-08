W poszukiwaniu przyszłych medalistów wybraliśmy się na lodowisko. „Łyżwy dają wolność” [zdjęcia, wideo]
Sportowcom związanym z toruńskim klubem nie poszło najlepiej podczas Igrzysk Olimpijskich, ale dali z siebie wszystko. Czy ich postawa motywuje mieszkańców regionu do wytrwałych treningów na lodzie?
Na 10. miejscu polska drużyna łyżwiarzy zakończyła rywalizację na zimowych igrzyskach olimpijskich. W składzie biało-czerwonych byli zawodnicy związani z województwem kujawsko-pomorskim – Jekaterina Kurakowa i Władymir Samoiłow z klubu Axel Toruń.
Czy sam występ sportowców związanych z regionem na tej rangi imprezie i ich łyżwiarskie popisy motywują mieszkańców regionu do treningów na lodzie? W poszukiwaniu przyszłych zawodników Michał Zaręba wybrał się lodowisko Tor-Tor.
- Śledzimy Igrzyska, łyżwiarstwo figurowe. Podziwiam piruety i skoki - mówiła jedna ze spotkanych na lodowisku mam.
- Kiedyś hokej trenowałem. Nie jeździłem już 20 lat, ale tego się nie zapomina - mówił łyżwiarz.
Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.