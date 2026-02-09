Jak dawniej gotowano na ziemi bydgoskiej? Jakie zioła wykorzystywano? Oto kuchnia o posmaku etno

2026-02-09, 06:50 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Z okazji Dnia Etnografii Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej w bydgoskim muzeum zorganizowano warsztaty wokół tematu ETNOkuchnia

Jak praktyki z przeszłości wpływają na nasze życie współcześnie? To pytanie na co dzień zadają sobie etnografowie, ale to właśnie frapowało także uczestników warsztatów w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy.

Z okazji Dnia Etnografii Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej w bydgoskim muzeum zorganizowano warsztaty wokół tematu ETNOkuchnia. Były m.in. spotkanie z dawną kuchnią ziemi bydgoskiej i warsztaty zielarskie.



Organizatorzy podkreślają, że żyjemy w niesamowicie wyjątkowym miejscu, ponieważ w województwie kujawsko-pomorskim mamy mnóstwo regionów etnograficznych. A to bogactwo, także przepisów.



- Robię mieszankę na przeziębienie i trudności z oddychaniem, która składa się z macierzanki, babki lancetowatej oraz mięty - mówiła jedna z uczestniczek zajęć.



Do 15 lutego w holu głównego gmachu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy można oglądać fotografie związane z tematyką kulinarną.



