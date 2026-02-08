W toruńskim Młynie Wiedzy można dotykać, próbować, sprawdzać naukowe teorie. To propozycja na ferie!

2026-02-08, 20:00  Michał Zaręba/Redakcja
Rodzinne warsztaty w Młynie Wiedzy w Toruniu/Fot. Michał Zaręba

Rodzinne warsztaty w Młynie Wiedzy w Toruniu/Fot. Michał Zaręba

To już półmetek ferii zimowych w naszym województwie. Ci którzy nie wyjechali, nie muszą się nudzić. Można skorzystać m.in z oferty miejskich instytucji. Byliśmy na rodzinnych warsztatach w Młynie Wiedzy w Toruniu.

- Dzieci mogą doświadczać różnych eksperymentów naukowych i spędzić fajnie czas w gronie rówieśników. To też fajna forma budowania relacji z dzieckiem - opowiadała mama jednego z uczestników zajęć.

Organizatorzy przekonują, że im wcześniej zaczniemy zaciekawiać ludzi nauką, nie - wzorami czy wiedzą encyklopedyczną, a doświadczeniami, tym lepiej. Podkreślają, że warto łączyć wiedzę ściśle naukową z codzienną, z tym, co uczestnicy zajęć widzą wokół siebie.

Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.

Relacja Michała Zaręby

