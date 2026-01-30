Straż pożarna zaprasza do siebie dzieci. Jednostki z regionu organizują spotkania w ferie [grafik]

2026-01-30, 07:40  Agata Raczek/Redakcja
Ubiegłoroczna akcja w Bydgoszczy/fot. Agata Raczek/archiwum

W czasie zimowych wakacji strażacy z całego regionu otworzą swoje drzwi. Akcja „Wpadnij do strażnicy” to okazja, by zobaczyć wozy i sprzęt z bliska, a przy okazji dowiedzieć się, jak dbać o bezpieczeństwo.

Akcja „Wpadnij do strażnicy” rozpocznie się w najbliższy poniedziałek (02.02). Wtedy zwiedzać będzie można m.in. jednostkę przy ul. Strażackiej w Aleksandrowie Kujawskim oraz w Radziejowie przy ul. Szpitalnej.

- „Wpadnij do strażnicy” to akcja, którą w zasadzie prowadzimy od lat i zawsze w ferie zimowe - mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków. - Kiedyś chcieliśmy zrekompensować tą propozycją niemożność budowania ślizgawek, ale akcja tak się przyjęła, że w tym roku możemy mieć i ślizgawki, i wizyty w naszych siedzibach. Dlatego zapraszamy już dziś do wszystkich strażnic Państwowej Straży Pożarnej w regionie. Akcja ma naprawdę spore wzięcie, a przy tym i my możemy realizować swoje zadania prewencji społecznej. Dzieci poznają sprzęt, nasze pojazdy i strażacką codzienność. Największą wartość będzie miała rozmowa ze strażakami.

Harmonogram pozostałych spotkań niżej:

Mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków

Harmonogram spotkań ze strażakami
Bydgoszcz

Region

