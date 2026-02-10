Uczestnicy ferii we Włocławku przenieśli się do krainy luster. „To bardzo dziwne!”
Była to okazja do zanurzenia się w świat odbić i iluzji oraz do poznania eksponatów Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Centrum Kultury Browar B - od obrotowych luster, przez rysowanie w lustrzanym odbiciu, aż po idealną asymetrię.
To spotkanie połączyło kreatywność, naukę i dobrą zabawę.
- Dzieci odkrywają dwa eksponaty. W jednym oglądają swoje odbicia, sprawdzają różne ciekawostki na temat kątów i nachyleń w tych lustrach. W drugim - walczą ze swoimi własnymi umysłami i wzrokiem, ponieważ mamy lusterka, które działają na naszą niekorzyść - mówi Michał Stachowicz.
- Nie dało się patrzeć, to było bardzo dziwne i trudne - komentowały dzieci.
Ferie w Centrum Kultury Browar B potrwają do 13 lutego. W planach są kolejne zajęcia z innymi eksperymentami oraz bal karnawałowy z pokazem talent show.
Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.