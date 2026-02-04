Mieszkańcy regionu mogą w ferie odwiedzić strażaków. Trwa akcja „Wpadnij do strażnicy” [zdjęcia]

2026-02-04, 21:38 Monika Kaczyńska/Redakcja

Mieszkańcy regionu mogą w ferie odwiedzić strażaków. Trwa akcja „Wpadnij do strażnicy”/fot. Monika Kaczyńska

Do 13 lutego w kujawsko-pomorskiem trwa akcja „Wpadnij do strażnicy”. To okazja, by zobaczyć jak wygląda służba strażaka, obejrzeć sprzęt wykorzystywany do akcji i zadać strażakom pytania.

Jakiego sprzętu używają strażacy podczas akcji i jak wygląda ich codzienna służba? W środę (4 lutego) chętni, by się tego dowiedzieć odwiedzali m.in. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Toruniu. - Zobaczyliśmy gdzieś na stronie, że straż pożarna ma drzwi otwarte. To rzadkość, więc stwierdziliśmy, że warto z tego skorzystać - mówi jedna z odwiedzających toruńską strażnicę.



W czwartek (5 lutego) na zainteresowanych będą czekać m.in. strażacy z Aleksandrowa Kujawskiego i Grudziądza. Harmonogram spotkań w naszym regionie w ramach akcji „Wpadnij do strażnicy” dostępny jest TUTAJ.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej poniżej.