Mieszkańcy regionu mogą w ferie odwiedzić strażaków. Trwa akcja „Wpadnij do strażnicy” [zdjęcia]

2026-02-04, 21:38  Monika Kaczyńska/Redakcja
Mieszkańcy regionu mogą w ferie odwiedzić strażaków. Trwa akcja „Wpadnij do strażnicy”/fot. Monika Kaczyńska

Mieszkańcy regionu mogą w ferie odwiedzić strażaków. Trwa akcja „Wpadnij do strażnicy”/fot. Monika Kaczyńska

Do 13 lutego w kujawsko-pomorskiem trwa akcja „Wpadnij do strażnicy”. To okazja, by zobaczyć jak wygląda służba strażaka, obejrzeć sprzęt wykorzystywany do akcji i zadać strażakom pytania.

Jakiego sprzętu używają strażacy podczas akcji i jak wygląda ich codzienna służba? W środę (4 lutego) chętni, by się tego dowiedzieć odwiedzali m.in. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Toruniu. - Zobaczyliśmy gdzieś na stronie, że straż pożarna ma drzwi otwarte. To rzadkość, więc stwierdziliśmy, że warto z tego skorzystać - mówi jedna z odwiedzających toruńską strażnicę.

W czwartek (5 lutego) na zainteresowanych będą czekać m.in. strażacy z Aleksandrowa Kujawskiego i Grudziądza. Harmonogram spotkań w naszym regionie w ramach akcji „Wpadnij do strażnicy” dostępny jest TUTAJ.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej poniżej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
Mieszkańcy regionu mogą w ferie odwiedzić strażaków. Trwa akcja „Wpadnij do strażnicy”/fot. Monika Kaczyńska Mieszkańcy regionu mogą w ferie odwiedzić strażaków. Trwa akcja „Wpadnij do strażnicy”/fot. Monika Kaczyńska Mieszkańcy regionu mogą w ferie odwiedzić strażaków. Trwa akcja „Wpadnij do strażnicy”/fot. Monika Kaczyńska

Region

Jest przyczyna awarii wodociągu w Nowem. To nie mróz był winien

Jest przyczyna awarii wodociągu w Nowem. To nie mróz był winien

2026-02-04, 20:58
Trasa dla kolarzy górskich powstanie we Włocławku. Ratusz podpisał umowę z nadleśnictwem

Trasa dla kolarzy górskich powstanie we Włocławku. Ratusz podpisał umowę z nadleśnictwem

2026-02-04, 20:14
Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolii Toruńskiej ma nową stronę internetową

Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolii Toruńskiej ma nową stronę internetową

2026-02-04, 19:38
Rozpowszechniał w sieci treści pornograficzne z udziałem dzieci. Był bezkarny przez ponad dwa lata

Rozpowszechniał w sieci treści pornograficzne z udziałem dzieci. Był bezkarny przez ponad dwa lata

2026-02-04, 19:17
Wraca gołoledź. IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego wydały ostrzeżenie dla wielu regionów

Wraca gołoledź. IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego wydały ostrzeżenie dla wielu regionów

2026-02-04, 18:09
Braki w regionalnych sanatoriach. Kuracjusze nie korzystają z przyznanych im miejsc

Braki w regionalnych sanatoriach. Kuracjusze nie korzystają z przyznanych im miejsc

2026-02-04, 17:51
Obwodnica Sępólna Krajeńskiego coraz bliżej. Złożono ważny wniosek

Obwodnica Sępólna Krajeńskiego coraz bliżej. Złożono ważny wniosek

2026-02-04, 16:56
Celowo potrącił autem małżeństwo, by pozbawić ich życia. Jest akt oskarżenia

Celowo potrącił autem małżeństwo, by pozbawić ich życia. Jest akt oskarżenia

2026-02-04, 16:20
Wisła zamarzła w Toruniu po raz pierwszy od 14 lat

Wisła zamarzła w Toruniu po raz pierwszy od 14 lat

2026-02-04, 15:29

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę