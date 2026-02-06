WOPR-owcy z Torunia trenują w wirtualnym świecie. Otrzymali okulary VR [zdjęcia]

2026-02-06, 13:19 Robert Duliński/Redakcja

WOPR-owcy z Torunia trenują w wirtualnym świecie. Otrzymali okulary VR/fot. Robert Duliński

Ratowanie życia osoby porażonej prądem, wypadek w pracy czy na boisku szkolnym oraz udzielenie pomocy osobie wyciągniętej z lodowatej wody. To tylko przykłady wirtualnych sytuacji w których mogą sprawdzić się toruńscy ratownicy wodni. Od swojego darczyńcy otrzymali okulary VR wraz z oprogramowaniem.

Okulary wirtualnej rzeczywistości (VR) mają pomóc toruńskim WOPR-owcom w lepszym i szybszym szkoleniu. Jako pierwsi wypróbowali je ratownicy grupy młodzieżowej. - Będziemy ćwiczyć i trenować na okularach VR, to są okulary 3D - mówi ratownik WOPR Marek Popek. - Jest 27 realnych scenek. Będziemy to testować, na razie uczymy się - dodaje.



Z kolei ratownik WOPR Dorota Etter zaprezentowała przykład takiej scenki. - Została przedstawiona sytuacja, w której dorosły mężczyzna, prawdopodobnie porażony prądem leżał w kuchni i trzeba było odłączyć źródło energii, czyli w tym przypadku toster, który był bezpośrednim zagrożeniem dla nas - mówi. - Następnie trzeba było zachować własne bezpieczeństwo, czyli założyć rękawiczki, była też dostępna maseczka oraz okulary i sprawdzić, czy poszkodowany oddycha, czy jest przytomny i zadzwonić po pomoc - dodaje.