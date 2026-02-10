Agregaty na wszelki wypadek, a będą też dwa parkingi w roli schronów

2026-02-10, 08:20 Monika Siwak/Redakcja

Wojewoda Michał Sztybel

Bydgoszcz kupiła 25 agregatów prądotwórczych. Trafią do miejskich jednostek na osiedlach w ramach kolejnego etapu wzmacniania przez miasto obrony cywilnej.

Agregaty mają w razie potrzeby zapewnić ciągłość dostaw wody i ciepła. Razem z nimi kupiono zbiorniki na paliwo i instalację pozwalającą na ich podłączenie, a także mobilną kotłownię - informują bydgoscy urzędnicy. Część agregatów jest mobilna, więc będzie można je przetransportować tam, gdzie będą najbardziej potrzebne.



- Na obronę cywilną i ochronę ludności Bydgoszcz ma w ciągu trzech lat otrzymać 100 milionów złotych - mówił wojewoda Michał Sztybel.



Jak zapowiadają przedstawiciele bydgoskiego ratusza, w najbliższych latach zostaną zbudowane dwa podziemne parkingi, które mają być jednocześnie miejscami ukrycia. Powstaną pod Placem Piastowskim oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, w pobliżu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Przygotowywany jest przetarg na dokumentacje projektowo-kosztorysową.



Jak wspominał wojewoda, wspólnie w regionie prowadzone są kontrole schronień, co ma pozwolić określić potrzeby inwestycji. Jak mówił nam w styczniu wojewoda, do samorządów trafiają pieniądze na realizację zadań takich jak budowy magazynów, wyposażenie magazynów przeciwpożarowych, dokumentacje projektowe schronów, miejsc ukrycia.



- Jeżeli chodzi o kontraktowanie tych zadań, województwo kujawsko-pomorskie jest w czołówce w Polsce - dodał Michał Sztybel.



W 2026 roku na te cele w województwie wydanych zostanie 255 milionów złotych.